Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: 102 denunciati in Sicilia

MESSINA. Dal capoluogo a Taormina, da Lipari a Santo Stefano di Camastra a Barcellona Pozzo di Gotto, nella provincia di Messina erano decine le persone che usufruivano del reddito di cittadinanza senza averne diritto. Lo hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale assieme a quelli dell’Ispettorato del lavoro, indagando con le procure di Messina, Barcellona e Patti: 102 le persone denunciate e alle quali ora l’Inps dovrà revocare il reddito di cittadinanza, un danno all’erario stimato in circa 624mila euro che l’ente previdenziale aveva già erogato. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che per la maggior parte si tratta di persone che avevano perso il beneficio o perchè finite in galera o agli arresti domciliari o perchè imparentate con persone sottoposte a misure cautelari; in quest’ultimo caso, è previsto che l’assegno venga ridotto ma chi lo percepiva si era ben guardato dal comunicare all’Inps il cambiamento nella situazione familiare. «La normativa di legge sul reddito di cittadinanza - spiegano i carabinieri di Messina - prevede che i richiedenti al momento della presentazione della documentazione, siano comunque obbligati a comunicare all’Inps l’eventuale presenza di cause impeditive oppure, dopo l’erogazione del sussidio, a comunicare sopraggiunte cause ostative, come le misure cautelari coercitive personali, o variazioni della propria condizione economica che modifichino i presupposti necessari per la concessione del beneficio».

A Messina città, la procura sta ora valutando le posizioni di 62 persone, 32 uomini e 30 donne; quella di Barcellona Pozzo di Gotto si sta occupando di altre 19 persone, 14 uomini e 5 donne; la procura di Patti ha sul tavoli i fascicoli di altre 21 persone, 15 uomini e 6 donne.

Tra le persone denunciate ci sono pregiudicati o loro parenti e persone di altre nazionalità residenti nella provincia, che erano già sottoposte a misure cautelari al momento della richiesta del reddito di cittadinanza o che lo sono state in un secondo momento. C’era chi è in carcere, chi ai domiciliari, chi ha un divieto di avvicinamento al coniuge per maltratatmenti o che è sottopsoto all’obbligo di firma. Solo in un caso, registrato a Santa Domenica Vittoria, la persona è stata denunciata perchè aveva lavorato nei mesi di marzo e aprile scorsi ma non lo aveva comunicato all’Inps. Ora, nentre le procure si preparano a chiedere ulteriori misure per le 102 persone, denunciate per truffa allo Stato, l’Inps si dovrà occupare della revoca del sussidio e tentare di recuperare quanto finora versato.