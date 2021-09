Alitalia, l'Ue: illegali i prestiti di 900 milioni. La protesta dei lavoratori scende in piazza

É cominciata da poco la manifestazione organizzata dai sindacati a Piazza San Silvestro a Roma per chiedere al governo un incontro sul dossier Alitalia. In centinaia protestano contro il piano della newco, che prevede l'assunzione di sole 2.800 persone, contro i 10.500 lavoratori della vecchia compagnia. Previsto anche un intervento del leader della Cgil, Maurizio Landini, poco dopo le 12.

Alle 15 di oggi, secondo quanto appreso da Ansa, i sindacati di categoria dei trasporti saranno ricevuti dal viceministro dell'Economia Laura Castelli al Mef. L’incontro arriva dopo la rottura delle trattative di ieri da parte di Ita sul trasporto aereo. I sindacati hanno quindi chiesto nuovamente al Governo di convocare il tavolo sull'emergenza trasporto aereo. «E' inaccettabile - hanno affermato ieri unitariamente i segretari generali Cgil e Filt, Maurizio Landini e Stefano Malorgio, Cisl e Fit, Luigi Sbarra e Salvatore Pellecchia e Uil e Uiltrasporti, Pierpaolo Bombardieri e Claudio Tarlazzi, a seguito dell'interruzione del confronto - che un'azienda di proprietà dello Stato agisca con una modalità al limite delle regole e senza alcuna idea di responsabilità sociale, fino a mettere in discussione l'esistenza del contratto nazionale, in una trattativa complessa che riguarda migliaia di lavoratori e lavoratrici».

«Chiediamo in tal senso al Ministro Giorgetti e al Governo intero di intervenire per ridiscutere un piano industriale al momento insostenibile, finanziando altresì, nuovi ammortizzatori sociali. E' inammissibile il silenzio del Governo su una vertenza che riguarda un comparto fondamentale per il rilancio del turismo e dell'economia nazional». Così si è spresso in una nota anche Paolo Capone, Segretario Generale dell'Ugl.

La Commissione europea ha stabilito che i due prestiti statali per un importo complessivo di 900 milioni di euro concessi dall'Italia ad Alitalia nel 2017 sono illegali ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato. «A seguito della nostra indagine approfondita, siamo giunti alla conclusione che due prestiti pubblici del valore complessivo di 900 milioni di euro concessi dall'Italia ad Alitalia hanno conferito ad Alitalia un vantaggio sleale rispetto ai suoi concorrenti, in violazione delle norme Ue in materia di aiuti di Stato». Lo ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. Gli aiuti illegittimi «dovranno quindi essere recuperati dall'Italia presso Alitalia, per contribuire a ripristinare condizioni di parità nel settore europeo dell'aviazione», ha aggiunto.

Inoltre, secondo la portavoce dell'Ue per la Concorrenza, Arianna Podestà: «I 900 milioni di euro più interessi vanno recuperati dalle dismissioni della Compagnia e se non saranno sufficienti, la compagnia dovrà cessare ogni sua attivita».

Via libera ai 1,35 miliardi a favore di Ita

«La Commissione ha constatato che l'investimento in Ita garantirà allo Stato italiano un rendimento che anche un investitore privato avrebbe accettato e perciò i conferimenti di capitale per un importo di 1,35 miliardi di euro che lo Stato italiano destinerà a Ita nei prossimi tre anni – di cui 700 milioni di euro quest'anno – non costituiscono aiuti di Stato ai sensi delle norme dell'Ue». È questa la decisione della Commissione europea sulla nuova compagnia di aviazione.

La decisione della Commissione europea

«La Commissione ha deciso che, sulla base del piano dell'Italia relativo alla nuova compagnia e delle condizioni alle quali determinate attività saranno trasferite da Alitalia a Ita, vi è una discontinuità economica tra Alitalia e Ita». E' quanto si legge nel documento della Commissione europea sulla nuova compagnia di aviazione. «Di conseguenza - si legge ancora - Ita non sarà responsabile dei 900 milioni di euro, maggiorati degli interessi, che Alitalia dovrà rimborsare all'Italia ai sensi dell'odierna decisione distinta della Commissione».

Per quanto riguarda il settore volo, Ita avrà un perimetro di attività notevolmente ridotto e gestirà meno della metà della flotta di aeromobili di Alitalia, concentrandosi sulle rotte redditizie e abbandonando quelle in perdita. «L'Italia si è inoltre impegnata a utilizzare solo un numero di slot di decollo e atterraggio di Alitalia commisurato alla capacità di volo di Ita», si legge ancora.

Il brand Alitalia sarà ceduto al miglior offerente mediante gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, cui Ita potrà partecipare in concorrenza con altri offerenti. La Commissione europea ha poi concluso che Italia Trasporto Aereo non è il successore economico di Alitalia e quindi non è responsabile del rimborso degli aiuti di Stato illegali ricevuti da Alitalia. «L'Italia ha dimostrato che esiste una chiara discontinuità tra Alitalia e la nuova compagnia aerea Ita» ha detto la vice presidente Ue Margrethe Vestager.

Il programma di fidelizzazione di Alitalia

Il programma di fidelizzazione MilleMiglia sarà venduto nell'ambito di una gara aperta alla quale Ita non potrà partecipare, in modo da impedire il trasferimento diretto di clienti tra le due societa. Ita poi non si farà carico dei biglietti prepagati che i passeggeri hanno già acquistato da Alitalia. Così ha deciso la Commissione europea sulla nuova compagnia di aviazione. «A tale riguardo, per evitare un impatto negativo sui passeggeri e garantirne la protezione, l'Italia ha accettato di rimborsare i biglietti prepagati che Alitalia non avrà onorato al momento della cessazione delle sue attivita», si legge ancora nel documento Ue.

Ita assumerà un numero ridotto di personale

«La nuova compagnia di aviazione Ita assumerà un numero notevolmente ridotto di personale proveniente dal mercato, Alitalia compresa, ma con un nuovo contratto di lavoro conforme alle condizioni del mercato»: così ha deciso Commissione europea sulla nuova compagnia di aviazione. «Ita modernizzerà inoltre la propria flotta attraverso la digitalizzazione e l'acquisto di aeromobili di nuova generazione efficienti sotto il profilo del consumo di carburante».

La manifestazione di Roma

«Siamo in questa piazza per far sentire la voce dei lavoratori, che vivono un momento drammatico. Questa è la crisi più dura». Lo ha detto il segretario nazionale della Uiltrasporti, Ivan Viglietti, nel suo intervento alla manifestazione dei lavoratori Alitalia. «É un momento drammatico perchè mancano le risposte dal governo, dalle istituzioni e da Ita», ha spiegato il leader sindacale.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini

«Quello di Alitalia è un tema pesante: non è possibile che la Commissione Europea abbia consentito a Francia e Germania di salvare le loro compagnie di bandiera e poi si permetta di chiedere il fallimento della compagnia di bandiera italiana. É un atto di prepotenza che mi auguro il governo respinga al mittente». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a 'L'aria che tira' su La7. Dopo la pandemia, «chiedere il fallimento di Alitalia o chiedere che si ricominci con una compagnia di duemila o tremiala dipendenti lasciandone a casa diecimila è assolutamente fuori dal mondo» ha aggiunto.