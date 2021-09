“Se ti prendo ti sparo in bocca”: minacce di morte a Luca Zaia

Tra proteste contro l’obbligo vaccinale e il Green Pass si alza la tensione nei confronti del mondo politico e delle istituzioni. Il governatore del Veneto Zaia ha rivelato di essere al centro di serie minacce. “Mi hanno scritto ‘Se ti prendo ti sparo in bocca’», ha dichiarato Zaia. «Era un militare con famiglia. Gli ho chiesto di fare volontariato». «Il traditore Luca Zaia e sua moglie sapevano del colpo di stato pandemico già ad ottobre 2019. Amici veneti stiamo raccogliendo le prove per accusare Zaia e alcuni assessori del gruppo per alto tradimento della nazione italiana». Questo il contenuto di un’altra delle tante minacce che lo stesso Zaia ha denunciato alla stampa.

«Vedo che qualcuno si scandalizza perchè viene citato l'indirizzo di casa di qualche politico - spiega Zaia - A me hanno fatto un video, con l'infografica per come arrivare al campanello di casa mia. A voi sembra normale questo? Me lo hanno fatto ancora ad ottobre-novembre». «C’è un brutto clima», ha concluso il presidente. «L'inchiesta avviata ieri che ha portato 8 persone no vax iscritte nel registro degli indagati è il segno di una brutta china. C’è stata una sottovalutazione degli eventi».

Anche il ministro della Salute Roberto Speranza è stato vittima di minacce di morte in relazione alle misure restrittive per l'emergenza pandemica. I carabinieri Nas hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di un 35enne della provincia di Latina, denunciato per «minaccia aggravata» in quanto ritenuto responsabile di aver inviato, ad aprile 2021, e-mail dal contenuto minaccioso rivolte al ministro Speranza. Di estrema gravità le minacce formulate: utilizzando toni offensivi, infatti, nei messaggi venivano prospettate azioni violente nei confronti del ministro, contenenti anche esplicite minacce di morte.