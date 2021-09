Clochard uccisa a Messina: fermato l’assassino, anche lui senzatetto

C’è una svolta nell’omicidio dell’anziana senzatetto Concetta Gioè, 68 anni, trovata priva di vita all’alba di ieri sulle scale di un ingresso laterale della chiesa di Santa Caterina, nel centro di Messina. Nella notte, dopo un lungo interrogatorio comnciato nel pomeriggio, i carabinieri e la procura di Messina hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un altro senza fissa dimora, Pietro Miduri, 70 anni, pregiudicato, originario di Furci Siculo, già noto alle forze dell’ordine perchè autore di un altro omicidio nel lontano 1974.

Clochard uccisa a Messina: fermato un uomo ripreso da una telecamera di sicurezza

Per gli investigatori «sono stati raccolti elementi che hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico dell’uomo». Uno, in particolare: il video di una telecamera di sorveglianza di un bar di fronte alla chiesa, nella centrale via Garibaldi, nel quale si vede l’uomo aggirarsi sul sagrato e poi sparire alla vista per qualche istante dopo essersi avvicinato alla porta laterale della chiesa: il luogo dove ieri è stato trovato il corpo della donna, con diverse ferite da taglio provocate, ora si sa, da un coltello i cui colpi sono stati inferti per 12 volte, uno dei quali ha reciso l’arteria giugulare, facendo morire dissanguata la donna in pochi minuti. Alcuni istanti dopo, nel video si vede l’uomo allontanarsi con qualcosa in mano. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio, potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina, di una lite, di un’aggressione sessuale. Su questo le indagini dei carabinieri di Messina proseguono, anche con l’ausilio dell’attività della Scientifica che ha raccolto numerosi elementi sul luogo dell’omicidio. Miduri però non avrebbe confessato il delitto.

Concetta Gioè, originaria di Palermo dove aveva marito e tre figli, viveva per strada a Messina da un paio d’anni. Sia il parroco della chiesa sia il sacerdote responsabile delle Case d’accoglienza della città l’hanno descritta come una persona che non voleva essere aiutata e che aveva anche qualche problema di salute mentale, tanto da essere stata sottoposta di recente a un Tso. Il gip di Messina ha già convalidato il fermo di Miduri che è stato rinchiuso in carcere.