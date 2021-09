Tromba d'aria a Pantelleria, si contano i danni. Due vittime e 9 feriti: continuano le ricerche, oggi lutto cittadino

Si contano i danni e si cercano eventuali dispersi, che tuttavia fino ad ora non risultano, dopo la violenta tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta su Pantelleria causando due morti e nove feriti. Le condizioni meteo non hanno consentito nella notte di trasferire a Palermo il ferito più grave, mentre un altro paziente con una frattura vertebrale è rimasto ricoverato all’ospedale dell’isola Bernardo Nagar. In sette sono stati curati e già dimessi.

Tromba d'aria a Pantelleria, la potenza del vento filmata da un'automobilista

È stata una lunga notte quella appena trascorsa. Nonostante l'oscurità si è cercato di individuare le auto spazzate via dalla tromba d'aria e di risalire ai proprietari. Una vettura è stata trovata all'interno di un'abitazione in contrada Campobello, la zona dove è avvenuto il disastro. Nella zona sono arrivati, nonostante il maltempo e il forte vento, una squadra di sei vigili del fuoco del gruppo Urban search and rescue (Usar), specializzati per il soccorso in scenari catastrofici e nella ricerca delle persone scomparse. «Verranno utilizzati anche i droni - spiegano dalla protezione civile regionale - per cercare eventuali dispersi visto che nell'isola ci sono tanti turisti».

Tromba d'aria a Pantelleria, i soccorritori sul luogo della tragedia

Tra i sei pompieri che hanno raggiunto l'isola ci sono anche alcuni componenti del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). I vigili del fuoco hanno iniziato l'attività di ricerca di eventuali dispersi. Nella zona sono al lavoro anche i carabinieri e i volontari della protezione civile. La tromba d'aria ha provocato la morte di due abitanti dell'isola. Le salme del vigile di Giovanni Errera, 47 anni, e di Francesco Valenza, di 86, in nottata sono state trasferite presso la camera mortuaria dell'ospedale. Errera, vigile del fuoco presso il distaccamento dell'isola, al momento della tragedia era fuori servizio, a bordo del suo fuoristrada; Valenza invece era un pensionato. Entrambi viaggiavano sulla strada costiera di contrada Campobello.

Tromba d'aria a Pantelleria, la potenza del vento filmata da un'automobilista

La protezione civile regionale questa mattina farà un sopralluogo per la conta dei danni. Fino a ieri sera le case danneggiate, i caratteristici dammusi di origine araba, erano quattro. Oggi dopo i sopralluoghi si farà un primo bilancio. «Esprimiamo a nome di tutto il consiglio comunale - dice il presidente del consiglio comunale Erik Vallini - il più profondo dolore per questa assurda tragedia che ha colpito la nostra comunità. Ci stringiamo con un grande abbraccio alle famiglie e a coloro che in questo momento sono in un letto d'ospedale. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che in queste ore si sono prodigati a prestare i soccorsi».

Pantelleria, auto e case distrutte: le immagini della devastazione

Il sindaco Vincenzo Campo ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Il concerto di Fabio Concato, previsto per stasera, è stato annullato. Intanto non si registrano disagi sull'operatività dell'aeroporto di Pantelleria come conferma Mariano Rodo, amministratore delegato della Gap Spa, la società di gestione dello scalo: «Ieri sera il ritardo dei voli provenienti da Palermo e Trapani è stato causato da un guasto tecnico al velivolo». L'aeroporto, in linea d'area, si trova a pochi chilometri da contrada Campobello, la zona devastata dal passaggio della tromba d'aria proveniente dal mare.