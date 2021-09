Covid, contagiati 13 gorilla dello zoo di Atlanta

Nell’impossibilità di isolarli individualmente, tutti i primati della struttura riceveranno il vaccino Zoetis coronavirus sviluppato per uso veterinario. Gli esemplari risultati positivi vengono curati con gli anticorpi monoclonali

ROMA. Tredici gorilla contagiati dal Covid-19 nello zoo di Atlanta. Avrebbero contratto il virus da un custode positivo al virus. Il personale è stato allertato quando alcuni tra i 20 gorilla dello zoo hanno iniziato a mostrare i sintomi, tra cui naso che cola, tosse leggera e perdita di appetito. I campioni fecali e i tamponi inviati al laboratorio diagnostico veterinario dell'Università della Georgia hanno mostrato che 13 delle grandi scimmie erano positive al coronavirus.

Trasmissione del virus

In una nota sul sito web dello zoo, i funzionari hanno detto di credere che un membro vaccinato del suo team di cura degli animali, che indossava dispositivi di protezione individuale e asintomatico, probabilmente ha trasmesso il virus. Alcuni dei gorilla stanno ricevendo anticorpi monoclonali, e il personale sta prestando molta attenzione a Ozzie, un maschio di 60 anni ritenuto più a rischio di complicazioni da Covid. I gorilla dello Zoo di Atlanta vivono vicini l'uno all'altro in quattro gruppi, rendendo impossibile isolarli individualmente.

San Diego

Riceveranno il vaccino Zoetis coronavirus sviluppato per uso veterinario. Altri animali dello Zoo di Atlanta che riceveranno il vaccino nei prossimi giorni includono oranghi del Borneo e di Sumatra, tigri di Sumatra, leoni africani e un leopardo dalle nuvole. A febbraio, lo zoo di San Diego annunciò che tutti e otto i suoi gorilla di pianura che avevano contratto il Covid-19 poche settimane prima, tra cui Winston, un maschio di 49 anni, si erano ripresi completamente. Il passaggio del virus da uomo ad animale e vieceversa è analizzato anche nel rapporto degli esperti dell'Organizzazione mondiale della Sanità che hanno compiuto missioni in Cina per studiare l’origine della pandemia. La trasmissione del virus del Covid-19 all'uomo da un animale intermediario è un'ipotesi che l’Oms classifica da «probabile a molto probabile».