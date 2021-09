Festa dell’Unità di Bologna, Letta: “Chi è ambiguo su Green Pass e vaccinazioni è contro la salute degli italiani”. “Salvini e Meloni legati all’estrema destra”

Alla chiusura della Festa dell’Unità di Bologna il sefretario del Pd Enrico Letta spazia su più temi, ma il punto centrale riguarda la questione che sta infiammando il Paese. E riguarda i movimenti e le posizioni legate a Green Pass e campagna di vaccinazione. E la stoccata arriva proprio rispetto a questi due argomenti. «Chi è ambiguo su Green Pass e vaccinazione – dice Letta – è contro la salute degli italiani, contro le imprese, i lavoratori e gli imprenditori. È inutile che poi vada a sfilare davanti alle associazioni di impresa a promettere chissà che cosa».

Ha poi aggiunto: «Vogliamo dare un messaggio a tutto il Paese: il vaccino è libertà e questa parola è stata usata a sproposito troppe volte. Con i vaccini c'è la libertà di andare a scuola, di lavorare, di guadagnare, di incontrare gli altri, di viaggiare, di divertirsi, di fare sport e di godersi gli spettacoli e la ripresa». E poi c’è il riferimento al mondo della scuola che, domani, riaprirà le aule a milioni di studenti. Secondo Letta non si tornerà più alla didattica a distanza. «Domani ricominciano le scuole e quando cominciano le scuole tutta la comunità nazionale si ferma – dice il segretario Pd -, soprattutto quest'anno, in cui abbiamo un compito in più, un dovere, abbiamo preso un impegno: quest'anno la scuola sarà in presenza tutto l'anno, non si tornerà più in didattica a distanza».

Nuovi schemi politici e bipolarismo

Ma i temi trattati, come detto, sono diversi. A cominciare dalle imminenti elezioni amministrative. «Stiamo entrando in una fase nuova che sarà caratterizzata da un bipolarismo estremo, rispetto al quale le amministrative e le suppletive, ci porteranno in un nuovo schema politica. O si sta di qua o di là. Questo bipolarismo ha una novità: dall'altra parte non c'è più Berlusconi che era comunque legato al Ppe a una logica ben diversa alla quale sono formalmente legati, Salvini e Meloni, che sono legati non alla destra ma all'estrema destra».

Afghanistan

Altro capitolo, la questione delicata in Afghanistan. «Dobbiamo aprire un altro capitolo, quello della difesa e della politica estera comune dell'Ue, dopo questa uscita caotica, disordinata, vergognosa, dall'Afghanistan. Ringraziamo i nostri militari attraverso il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. L'Italia è il Paese Ue che ha messo in salvo più persone afghane in pericolo di vita. Ma non facciamo con l'Afghanistan quello che è successo in Siria, con una gestione vergognosa».

Fedeltà a Draghi

Il leader Pd, infine, garantisce totale fedeltà al presidente del Consiglio Mario Draghi: «Noi sosteniamo questo governo in modo leale e vogliamo che il governo Draghi duri fino alla scadenza naturale della legislatura e attui un programma fatto di riforme che era troppo tempo che non si riuscivano a fare: dopo il passaggio sulla giustizia andremo determinati sulla riforma fiscale».