Strage del Mottarone, il piccolo Eitan portato in Israele dal nonno materno. La Procura indaga per sequestro di persona. La zia: “Fatto per il suo bene”

La Procura di Pavia ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona nel caso di Eitan Biran, il bambino di sei anni, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, che i nonni materni hanno portato in Israele sottraendolo alla zia Aya che ne è anche tutrice legale. Sarebbe stato trasferito dall'Italia in Israele con un volo privato, secondo alcune fonti informate sentite dall’Agi. Il piccolo, che nell'incidente della funivia del 23 maggio scorso, in cui morirono 14 persone, ha perso entrambi i genitori, il fratellino e i bisnonni che erano venuti a trovarlo in Italia, e da mesi è al centro di una battaglia per la custodia legale.

Gli zii in Israele: “Agito per il suo bene, non è rapimento”



«Parlo solo per chiarire che abbiamo agito per il bene di Eitan. Non lo abbiamo rapito e non useremo quella parola, l'abbiamo portato a casa e abbiamo dovuto farlo perché non avevamo notizie sulla sua salute e la sua condizione mentale» ha detto in una intervista alla Radio israeliana 103, Gali Peleg, zia materna del piccolo, che è stato portato in Israele dal nonno, nonostante un giudice l'avesse affidato alla zia paterna in Italia. «Eitan - ha aggiunto - ha urlato di emozione quando ci ha visto ed ha detto “finalmente sono in Israele”». «Non ha cessato di emozionarsi - ha proseguito - e di dire che noi siamo la sua vera famiglia. Ha detto di sentirsi fra le nuvole. Finalmente gli è tornato il colore sul viso».

Ministero degli Esteri israeliano: stiamo verificando l’informazione

Intanto il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che sta «verificando l'informazione» relativa al presunto sequestro del piccolo Eitan. A scriverlo è il Jerusalem Post

La comunità ebraica di Milano: il nonno ha voluto forzare

«Milano ha appreso con sgomento la notizia del sequestro del piccolo Eitan ed esprime una decisa condanna nei confronti di questo gravissimo atto che viola le leggi italiane ed internazionali»: così ha detto il presidente della Comunità ebraica milanese Milo Hasbani. «L'augurio - ha aggiunto - è che la vicenda si risolva nel più breve tempo possibile nella direzione dell'ottemperanza della decisione del Tribunale dei minori».

«La famiglia si sta muovendo con le autorità italiane, la zia di Eitan, Aya è in giro per pratiche» ha raccontato ancors il presidente della comunità ebraica di Milano, che anche stamattina ha sentito la famiglia di Eitan. Milo Hasbani ha parlato con il marito di Aya, Nirko, che ha spiegato come si siano attivati con le autorità, «anche con l'ambasciata italiana in Israele per capire cosa fare». «Secondo Aya il bimbo è cresciuto qui, la volontà del papà era farsi una vita in Italia - ha osservato - ma i genitori della moglie hanno sempre detto che doveva crescere in Israele». L'accordo era che ogni tanto venissero a trovarlo. «Di tanto in tanto si vedevano» e per Israele questo è un periodo di feste, con il capodanno ebraico dei giorni scorsi. Nulla di strano dunque, fino a che i nonni non hanno preso Eitan e invece di riportarlo dalla zia «hanno inviato un messaggio con su scritto “il bambino è tornato a casa”. Hanno voluto forzare» ha commentato Hasbani. «Quello che la comunità può fare, per l'uno e per l'altro - ha concluso - è essere a disposizione, non prende posizione. E' il giudice che ha preso una posizione».

La tragedia il 23 maggio scorso

Il 23 maggio scorso Eitan per la prima volta era salito su una funivia. Una gita con la famiglia per vedere dall’alto il lago Maggiore. Una cabina è crollata tra i boschi: 14 le vittime, tra cui i suoi genitori, Amit e Tal, il fratellino Tom, i bisnonni Beatrice ed Itshak. Lui, l’unico sopravvissuto, venne trasportato all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dimesso dopo quattordici giorni in terapia intensiva in cui ha lottato per la vita, trovandosi poi al centro di una vera e propria guerra. Da un lato la zia Aya Biran, sorella del papà, nominata tutrice prima dal tribunale di Torino poi da quello di Pavia, dove il bimbo risiedeva. Ma tre mesi dopo la tragedia, il ramo materno della famiglia, che vive in Israele, ha avanzato un'istanza per l'affidamento del bambino.

Già lo scorso agosto la zia materna Gali Peri, in una intervista, aveva rivendicato l'affidamento del bimbo sostenendo che Eitan si trovata in Italia «in una famiglia che non lo conosceva, che in precedenza non era stata a lui vicina in alcun modo» e subito dopo aveva aggiunto che il «piccolo era in ostaggio» e sarebbe dovuto tornare in Israele. Gali ed il marito Ron Peri avevano anche annunciato di aver dato istruzione al loro legale, Ronen Dlayahu, di richiedere l'adozione del bambino, affinché crescesse in Israele «così come avrebbe voluto sua madre».

La sindaca di Stresa: amareggiata, Eitan sradicato

«Eitan è arrivato in Italia che aveva appena un mese ed è cresciuto qui. Dopo il trauma subito stava lentamente ritrovando un po' di equilibrio. Mi lascia l'amaro in bocca sapere che è stato sradicato dai suoi punti fissi». La sindaca di Stresa, Marcella Severino, è intervenuta così sulla vicenda. «Ancora un mese fa ho parlato con la zia del bimbo, Aya, e sapevo che era preoccupata. Spero che questa situazione si possa risolvere in fretta, per il bene del bambino».