Un grande incendio è divampato nella ex fabbrica di Penicillina di Via Tiburtina 1040, nel quartiere di San Basilio. Ancora sconosciute le cause, l’edificio si trova in stato di abbandono ed è ricoperto di amianto. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme, l momento non risultano persone coinvolte. In passato la struttura è stata di frequente oggetto di occupazioni da parte di senza fissa dimora.