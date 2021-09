Genova, operaio cade da un’impalcatura e muore sul colpo

Vittima un operaio di 54 anni: sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

GENOVA. Ennesimo incidente sul lavoro. A Genova, un uomo è morto questa mattina in via Cecchi. Si tratta di un operaio di 54 anni che è precipitato da un’impalcatura mentre lavorava. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Le indagini sono affidate agli ispettori della Asl per verificare la presenza di tutti i dispositivi di sicurezza. «È uno stillicidio continuo, indegno di un Paese civile - ha detto all'AGI Federico Pezzoli, segretario generale della Fillea Genova e Liguria - Lo diciamo da sempre: bisogna investire in prevenzione, in ispettori del lavoro. É una situazione indegna».