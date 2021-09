Loris, condannata per calunnia la madre del bimbo ucciso a Ragusa nel 2014

RAGUSA. In extremis, in una delle ultime versioni fornite su quanto accaduto quella mattina nella sua casa di Santa Croce Camerina, Veronica Panarello aveva accusato dell’omicidio di Loris Stival, il suo figlio maggiore di 8 anni trovato ucciso in un canalone alla periferia del paese del Ragusano il 29 novembre del 2014, il suocero Andrea Stival. Per quella, ennesima bugia, oggi il tribunale di Ragusa ha condannato la donna a 2 anni di reclusione e a un risarcimento del danno da 24mila euro, per il reato di calunnia.

«Avevamo una relazione - disse agli inquirenti Veronica Panarello mentre era già in carcere - Loris se ne accorse e disse che lo avrebbe detto al padre, per questo mio suocero lo uccise e insieme andammo a gettare il corpo nel canalone di contrada vecchio mulino». Non era vero. Lo hanno accertato lunghe e delicate indagini partite quando già la donna era sotto processo per l’omicidio del figlio, reato per il quale sta scontando 30 anni di reclusione, con una sentenza definitiva confermata nei tre gradi di giudizio. Non era vero nulla ma ci sono voluti accertamenti, altri interrogatori, incroci di celle telefoniche, per avere l’ulteriore certezza che nell’abitazione di famiglia, quella mattina, c’era solo Veronica e il figlio Loris e che sempre lei, da sola, lo strangolò, lo caricò nella sua auto, parcheggiata insolitamente nel garage che ha un accesso dall’interno della palazzina, e lo trasportò fino alla periferia sud del paese dove abbandonò il corpicino in un canale asciutto per l’irrigazione dove poi fu trovato nel pomeriggio. Lei, invece, a ora di pranzo andò a scuola del bambino e ne inscenò la sparizione che fece scattare affannose ricerche durate fino a quando, erano le 17 e stava ormai per fare buio, un cacciatore del paese, che conosceva bene quei luoghi, andò al mulino vecchio e trovò il cadavere.

Sulle motivazioni per le quali Veronica Panarello, che nel frattempo è stata lasciata dal marito Davide Stival, abbia ucciso Loris ci sono solo supposizioni e nessuna certezza. All’udienza di oggi davanti al tribunale presieduto da Elio Manenti, Veronica non era fisicamente presente ma collegata in videoconferenza dal carcere di Novara anche se è normalmente detenuta in quello di Torino. In aula c’era invece il suo storico difensore, l’avvocato Franco Villardita, che ha chiesto per lei l’assoluzione mentre il pubblico ministero Marco Rota, che già nel processo di primo grado per omicidio aveva sostenuto l’accusa, ha chiesto la condanna. Nell’aula è stata una sorta di deja vu, con tutti i «protagonisti» del processo per l’omicidio di Loris che, come il caso, fu seguito dai media nazionali con grande attenzione; si sono così rivisti anche l'avvocato Daniele Scrofani, parte civile per conto di Davide Stival (padre di Loris ed ex marito di Veronica) e l'avvocato Daniele Biazzo, legale di Andrea Stival presente anche lui al processo, il quale nel suo intervento ha detto che le accuse di Veronica all’ex suocero hanno rappresentato «un danno inquantificabile perché hanno leso l'onorabilità di Andrea Stival».

Veronica Panarello, in carcere ormai da quasi sette anni, ha ancora un altro processo da affrontare: quello per minacce, sempre all’ex suocero Andrea Stival, pronunciate al termine del processo d’appello quando, mentre veniva portata via dall’aula dalla polizia penitenziaria, la donna si scagliò contro l’ex suocero: «Sei contento? Sai cosa ti dico? Prega Dio che ti trovo morto perché altrimenti ti ammazzo con le mie mani quando esco», gli urlò. L’avvocato Biazzo dice che non è stato ancora deciso se costituirsi parte civile anche in quel processo, la cui prima udienza è prevista a Catania per il 15 ottobre: «Per noi era importante il processo odierno che ha messo la parola fine, lo speriamo, a tutte le dicerie e le infamie di questi anni».