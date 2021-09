Roma, maxi sgombero di Tor Bella Monaca.Tra gli occupanti alcuni esponenti della criminalità organizzata

È partita alle prime ore dell’alba la maxi operazione di sgombero della Torre 50 di Tor Bella Monaca a Roma, nel Sesto Municipio. Una stima cento, poi centocinquanta forze dell’ordine tra polizia carabinieri, Guardia di finanza, e gli agenti della polizia locale, hanno operato per liberare gli appartamenti Ater occupati abusivamente via Santa Rita da Cascia.

Oltre a fare giustizia per i legittimi proprietari, lo sgombero di questa mattina aveva anche un altro obiettivo: tra gli occupanti infatti, risultavano esponenti di alcune organizzazioni criminali. Secondo quanto riportato da Adnkronos, in uno degli appartamenti della Torre 50 sono stati trovati Giuseppe Moccia e la moglie. Moccia era stato vittima di un agguato a colpi di pistola avvenuto lo scorso marzo, sempre a Tor Bella Monaca. Quello del campano è un nome pesante, legato alla storica organizzazione camorristica del clan Moccia di Afragola. Con alle spalle precedenti per droga, al momento dell’aggressione il 38enne era da poco uscito dal carcere. Insieme alla moglie, i due sarebbero stati portati in caserma dai carabinieri per accertamenti. Moccia e la moglie anni fa erano assegnatari dell'appartamento Ater ma a seguito di una serie di illeciti poi sono diventati irregolari.

Soddisfazione per l’operazione è arrivata da parte del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: «Ringrazio il prefetto di Roma, le forze di polizia e la polizia locale per una azione di ripristino della legalità - ha sottolineato la titolare del Viminale - che rafforza la presenza dello Stato in una area urbana con una forte presenza criminale, consentendo di restituire gli alloggi ai legittimi assegnatari».

Lo sgombero, voluto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, ha come obiettivo quello di ripristinare la legalità all’interno dell’edificio interessato, restituendo gli spazi a coloro che ne hanno diritto. Gli alloggi saranno quindi sigillati, bloccati e interdetti all'accesso per poi essere restituiti ai legittimi destinatari.

A dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, i caschi bianchi, coordinati da Stefano Napoli, dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), VI Gruppo Torri e dell l'Unità di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica.