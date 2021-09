Coronavirus, la Calabria non cambia colore: resta in zona bianca

ROMA. La Calabria non cambia colore, come si temeva. Resta in zona bianca. «Al termine della cabina di regia – comunica il ministero della Salute – l'esito e la verifica dei dati aggiornati dei cosiddetti “indicatori” decisionali, confermano la permanenza della Regione in area bianca».

Secondo l'ultimo report del governo, nelle ultime 24 ore sono state oltre 9.000 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate. Su scala nazionale la regione resta dunque in penultima posizione nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Nell'ultima rilevazione la Calabria si attesta all'83,1% mentre la media nazionale è 87,5%. Nelle 24 ore precedenti le dosi somministrate sono state circa 7.000. Complessivamente, in Calabria sono stati quindi finora somministrati 2.393.316 vaccini (ieri erano 2.384.298) su 2.879.234 consegnati.