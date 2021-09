Femminicidi, Palombelli: “Io vittima di una diffamazione senza precedenti”

La conduttrice di Forum regisce alle polemiche innescate dalle sue parole sulle violenze contro le donne: «Ho spiegato come disinnescare la rabbia, ma nessuna rabbia può giustificare un omicidio. I protagonisti di palesi falsità risponderanno in tribunale»

ROMA. Dopo le polemiche scatenate dalle sue parole nella trasmissione “Forum” sui femminicidi, la giornalista e conduttrice Barbara Paolombelli chiarisce sui social che non accetterà diffamazioni, da qualunque parte siano arrivino: «La diffamazione è un reato e io credo nella giustizia».

Bufera

«Questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati, oppure c'è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall'altra parte». E’ la frase con cui nella sua trasmissione Barbara Palombelli aveva commentato l’escaltion di femminicidi, dopo che negli ultimi giorni, sette donne sono state uccise. Un intervento, per introdurre una discussione sul tema nel programma pomeridiano di Rete4, che ha scatenato una bufera social contro di lei e provocato l'intervento di esponenti politici, sindacati e organismi di categoria.

Femminicidi, Barbara Palombelli: "Chiediamoci se le donne hanno avuto un comportamento esasperante". Sui social è polemica

La giornalista ieri era intervenuta anche al programma “Quarto Grado” per chiarire il suo pensiero: «Chiedo scusa se qualcuno sentendo quella frase ha pensato che potessi essere complice di chi commette un delitto, ma il mio era un discorso diverso. Sono sempre stata in prima linea contro la violenza sulle donne. Lo dice la mia storia personale, ho portato anche a casa mia figli oggetto di violenza. Essere messa tra le persone che giustificano la violenza mi ha provocato grande malessere. Abbiamo spiegato come disinnescare la rabbia, ma nessuna rabbia può giustificare un omicidio». E ha aggiunto: «Non esiste alcuna giustificazione a un femminicidio, ma dobbiamo fare tutti un passo avanti e capire come disinnescare la violenza prima che diventi un femminicidio. Dobbiamo parlare per prevenire i comportamenti. Se qualcuno ha pensato di montare una tempesta mediatica contro di me io sono pronta a rispondere con la mia storia».

Barbara Palombelli, il discorso sui femminicidi scatena i meme su Twitter

A prendere posizione è stata anche Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, la rete nazionale dei centri antiviolenza, che parla di «triti e ritriti stereotipi sessisti» In un post Amnesty International afferma: «Quando i mezzi di comunicazione sostengono che un femminicidio possa essere l'effetto del comportamento delle vittima, siamo nel pieno del victim blaming, che è proprio una delle cause dei femminicidi e della mancanza di sanzioni e leggi adeguate». E la cantante Fiorella Mannoia ha commentato: «Se ti stuprano forse te la sei cercata, se ti ammazzano forse te la sei cercata. Mi sono rotta le palle di queste frasi. Mi rivolgo agli uomini: ribellatevi a chi vi disegna come dei primati che non riescono a tenere a freno gli istinti, fatelo voi perché noi siamo stanche! Basta!».