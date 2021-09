Nel Cosentino ragazza di 11 anni precipita dal balcone: grave in rianimazione

A Lappano: indagano i carabinieri. La giovane era in casa con i genitori

COSENZA. Una ragazza di 11 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza, dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di una villetta nella frazione Santo Stefano di Lappano, un centro a pochi chilometri dal capoluogo.

I genitori della giovane, che quando è avvenuto il fatto erano in casa insieme alla figlia maggiore di 14 anni, hanno telefonato al 118 che ha portato la ragazza in ospedale. I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno avviato le indagini per accertare la dinamica di quanto è accaduto.

La ragazza è stata operata questa mattina: resta in in gravi condizioni a causa di diversi traumi. Si sta valutando un trasferimento all'ospedale Bambin Gesù di Roma.