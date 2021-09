Trento, in fiamme l’hotel Dolomiti sul monte Bondone: non c’erano ospiti

VASON (TRENTO). L'hotel Dolomiti di Vason, sul monte Bondone, in Trentino, sta andando in fiamme. L'incendio, divampato in tarda mattinata, ha coinvolto tutto l'edificio, realizzato esternamente in legno. Ignote, per il momento, le cause del rogo: la richiesta di intervento ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 13, e da quel momento si lavora senza sosta per salvare la struttura.

In questi giorni l’edificio è chiuso al pubblico e ospita solo il personale; tuttavia dall'hotel hanno confermato che nessun membro dello staff si trovava all’interno al momento dell’incendio, per cui nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel rogo. Le prime informazioni inoltre, sembrerebbero collocare l’origine delle fiamme al piano più basso, ma l’incendio ha velocemente interessato tutto l’edificio. I danni riportati dalla struttura sembrano già essere ingenti. L’evento ha rallentato anche la viabilità della zona, con la chiusura al traffico della strada per la vicina località di Viote.