Bimbo precipitato dal balcone a Napoli, il domestico ammette: “Mi sono sporto e l’ho lasciato cadere”. Il gip: “Non verosimile ipotesi capogiro”

«Ad un tratto l'ho preso in braccio e sono uscito fuori al balcone, attraverso la finestra in prossimità del mobile della cucina. Giunto all'esterno con il bambino tra le braccia mi sono sporto ed ho lasciato cadere il piccolo».

Sono le parole del 38 enne fermato per l'omicidio del piccolo Samuele Gargiulo, 4 anni, che ha rilasciato alcune dichiarazioni, in sede di sommarie informazioni, poi confermate in sede di interrogatorio dinanzi al pm, alla presenza del difensore, l'avvocato Maria Assunta Zotti.

«Ho immediatamente udito delle urla provenire dal basso e mi sono spaventato consapevole di essere causa di quello che stava accadendo - ha aggiunto l'indagato - Sono fuggito dalla casa e sono andato a mangiare una pizza nella Sanità. Poi ho fatto ritorno alla mia abitazione. Mi sono steso sul letto ed ho iniziato a pensare a quello che era accaduto - ha ribadito Cannio -, dopo sono sceso e sono andato ad un bar in via Duomo ed ho preso un cappuccino ed un cornetto, poi sono rientrato a casa dove mi avete trovato».

Il gip Valentina Gallo, che oggi ha convalidato il fermo nei suoi confronti e disposto il carcere per Cannio, ha ravvisato il pericolo di fuga: il 38enne, infatti, non è stato rintracciato nella sua abitazione ma in un altro appartamento dove i poliziotti sono riusciti a entrare, ma solo dopo un espediente. Inizialmente, infatti, Cannio ha simulato di non essere presente.

Per capire se fosse in casa o meno, dopo avere bussato reiteratamente alla porta senza riscontro, hanno infilato una bolletta dell'Enel sotto la porta che, qualcuno, dall'interno ha poi prelevato. Così si sono accorti che lì dentro c'era qualcuno.

Resta «non pienamente accertato» il movente dell'omicidio. Se da un lato, si legge nell'ordinanza di convalida del fermo, non si prospetta "nessun dubbio" su chi ha commesso l'omicidio, il movente del gesto «non può dirsi allo stato pienamente accertato».

Non appare credibile, scrive il gip, la circostanza del capogiro, che secondo quanto riferito da Cannio sarebbe il motivo per cui il bimbo gli è scivolato dalle braccia cadendo dal balcone: «Non si reputa verosimile - scrive il gip - che l'indagato avesse avvertito un malore di tale intensità della durata circoscritta all'istante in cui lasciava la presa del bimbo che aveva in braccio, facendolo precipitare nel vuoto ed essendosi dimostrato, invece, totalmente cosciente, nei momenti immediatamente precedenti e in quelli successivi al gesto, momenti che l'indagato ha descritto, infatti, con grande precisione».

Secondo il gip «la ricostruzione complessiva della vicenda depone nel senso della volontarietà dell'azione posta in essere».

«Attualmente sono in cura al centro di igiene mentale in via Santa Maria Antesecula (Sanità), e vengo seguito da un dottore che mi ha riferito che sono affetto da schizofrenia – ha anche aggiunto l’uomo accusato dell’omicidio -. Non ho detto alla famiglia Gargiulo che ero in cura presso il centro di igiene mentale tantomeno che soffrivo di schizofrenia».

«Non intendo riferire dettagli sulle dichiarazioni rese dall'assistito, sono coinvolte famiglie che stanno soffrendo e non intendiamo speculare su questa triste vicenda». Mantiene uno stretto riserbo l'avvocato Mariassunta Zotti che da qualche ora ha assunto la difesa di Mariano Cannio, il 38enne accusato di avere ucciso Samuele, il bimbo di 4 anni precipitato venerdì scorso a Napoli da un balcone posto al terzo piano dell'abitazione dove vive la sua famiglia.

L'avvocato ha voluto rispondere così ai giornalisti che la attendevano davanti al carcere di Poggioreale dove Cannio è recluso da sabato scorso.