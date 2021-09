Referendum sul Green Pass, Figliuolo: “Io sono per la Costituzione, decideranno i cittadini”

«Tutti gli strumenti della democrazia quando vengono adottati vanno bene quindi, ok. Io sono per la Costituzione» ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, interpellato sull'ipotesi di un referendum sul green pass, stamane in visita nel Trevigiano aggiungedo poi che «decideranno i cittadini sulla base delle loro scelte». Anche perché i numeri sembrano dare ragione al commissario per l’emergenza Covid: gli italiani vaccinati sono 41 milioni, circa il 76% degli over 12.

Per questo, anziché scendere in polemica contro i no vax e detrattori del Green Pass, il generale preferisce rivoltere «un appello a quelli che sono diffidenti e attendono. Voglio dire: informatevi, chiedete a medici, infermieri e a chi ha visto la sofferenza del Covid e le vede ancora. Abbiamo avuto oltre 130 mila morti per il Covid e ci sono persone che ancora adesso portano i segni di long covid ho amici che dopo una rampa di scale hanno il fiatone. Allora dico: informatevi e poi fate la vostra scelta, che sia una libera scelta ma ognuno si informi».

Per quanto riguarda, poi, la terza dose Figliulo ha detto: «Aspettiamo di capire cosa dirà il Cts e ritengo che nei primi giorni di questa settimana ci sarà una riunione ad hoc al Cts, ma molti scienziati stanno dicendo che la linea, il cut-off, per la terza dose potrebbe essere posizionata intorno ai 65 anni». Il commissario ha quindi precisato che l’avvio della somministrazione della terza dose riguarda per il momento «gli immunocompromessi, i più fragili, quelli in attesa trapianto, chemioterapici o dializzati, tutte quelle persone cioè il cui sistema immunitario è compromesso» ma ha anche aggiunto che «presumibilmente nei prossimi giorni ci sarà anche il via liberi per sanitari, lavoratori delle Rsa e fragili».

«Il referendum abrogativo costituirà l’ultima chance per opporsi a un odioso strumento di discriminazione personale e sociale - spiega all’Ansa l’avvocato Olga Milanese -. Per allora, gli italiani non ne potranno più di portare al collo un cappio che si stringe e si allarga a piacimento di un Governo privo di qualsivoglia legittimazione popolare: questo potrebbe far crescere il fronte del no al Green pass e determinare un'ampia partecipazione popolare al voto referendario».

I tempi stretti non consentono il ricorso allo Spid, grazie al quale una settimana è bastata a raccogliere mezzo milione di firme per il referendum sulla cannabis: si può firmare con un modello informatico con l'apposizione della marca temporale o l'invio attraverso la Pec e, forse dalla settimana prossima, anche ai banchetti. L'iniziativa referendaria è nata dall'appello dell'avvocato Paolo Sceusa che, spiegano i promotori, denunciò «un comportamento del Governo italiano, tale da incrinare il patto di lealtà tra istituzioni e popolo»: ossia l'omissione, poi corretta con una rettifica, di un passo della Gazzetta ufficiale europea relativa alle persone che «hanno scelto di non essere vaccinate» e nonostante ciò non devono essere oggetto di discriminazioni.