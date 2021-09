Riccione, alla prof scade il Green Pass durante la lezione e viene allontanata dalla scuola

Convocata dal preside mentre era in aula ha sospeso la lezione e, poco dopo, ha lasciato la scuola. Una storia paradossale con protagonista una professoressa a cui era scaduto il Green Pass. È accaduto in un istituto superiore di Riccione. A raccontare l’episodio la stessa docente di sostegno che - invitata a uscire - ha dovuto abbandonare l'alunna epilettica che le era stata affidata.

«Dovevo lavorare sino a mezzogiorno - riferisce al Corriere di Romagna -, ma all'improvviso, mentre ero in classe, sono stata convocata dal preside. Invitata ad esibire il mio certificato verde, dopo i controlli del caso, sono stata invitata ad uscire, in quanto risultava appena scaduto. Erano circa le 9,30 e in una decina di minuti ho dovuto raccogliere le mie cose ed andarmene. Nell'ora successiva la docente curricolare non era in presenza, ma in collegamento da casa. Perciò di fatto la mia allieva è rimasta sola con i compagni, sotto la vigilanza di un adulto, che fa parte del personale non docente, ma solo io sono in grado di gestire le crisi epilettiche, di cui purtroppo la studentessa soffre».

L'insegnante solleva però il preside da ogni responsabilità: «Ha fatto o solo il suo dovere, com'è giusto. Deve eseguire direttive che a mio parere sono sbagliate alla fonte». E il dirigente afferma che «si è provveduto a garantire la copertura per gli alunni e che questa casistica non ha prodotto alcuna criticità né per quanto concerne la sicurezza, né per quanto attiene alla vigilanza».