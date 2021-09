Como, al via il processo per l’omicidio di don Roberto Malgesini: era il “sacerdote degli ultimi”

Un processo quello che inizia stamane in Corte d’Assise a Como (presidente Valeria Costi, pubblico ministero Massimo Astori) per l'assassinio di don Roberto Malgesini con un esito che sembra scolpito nel granito, anche perchè il killer reo confesso dell'omicidio del “sacerdote degli ultimi”, non ne vuole sapere di difendersi. Ad un anno dal delitto e dal suo arresto l'omicida, oltre ad essere in tutte le occasioni rimasto in silenzio si è sempre rifiutato di incontrare il difensore Davide Giudice, avvocato d'ufficio nominato dal Tribunale lariano, che nel rispetto della deontologia non ha rimesso l'incarico anche se amico di don Roberto Malgesini, ucciso con numerose coltellate la mattina del 15 settembre del 2020, davanti alla parrocchia di San Rocco, mentre stava caricando la sua auto per il giro di consegna delle colazioni ai senza fissa dimora. Se in questi giorni il pubblico ministero Massimo Astori ha depositato l'elenco dei testimoni chiamati in aula, – sono 33 – l’avvocato Davide Giudice, che difende l'omicida Ridha Mahmoudi, tunisino di 53 anni, non è stato ancora in grado di formulare richieste. Un atteggiamento che complica l'arduo compito del difensore, i cui margini di manovra sono davvero pochi, soprattutto dopo il rigetto, da parte del gup, di svolgere una perizia psichiatrica sull’imputato che i consulenti hanno giudicato sano di mente, per cui affronterà il processo senza possibilità di sconti di pena, rispondendo di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. L’imputato due giorni prima del delitto aveva acquistato il coltello e per due giorni aveva dapprima cercato il difensore (messo a disposizione della Caritas diocesano) che lo assisteva nel ricorso al decreto di espulsione dall'Italia, non trovandolo aveva deciso di uccidere don Roberto Malgesini. Un macigno l’aggravante della premeditazione dietro la quale si coglie la condanna all'ergastolo.

Come evitare il fine pena mai? La perizia psichiatrica, seppur già respinta in sede di udienza preliminare, potrebbe essere accolta dalla Corte d’Assise. Insomma, l'accertamento della effettiva capacità mentale dell'imputato al momento del delitto. Per ora oltre alla udienza di oggi la presidente Valeria Costi ne ha fissato una seconda per giovedì 30 settembre, giorno in cui potrebbe giungere la sentenza. Questo se non sarà accolta la richiesta di perizia psichiatrica. Nell'udienza di oggi, e in quella della prossima settimana, saranno escussi i testi dell'accusa, fra cui le persone che la mattina del delitto hanno visto il tunisino allontanarsi dal luogo del delitto. Saranno sentiti anche una decina di senza tetto che ruotavano attorno a don Malgesini, alla sua opera di carità svolta anche nei confronti di Mahmoudi, a cui tante volte aveva dato una mano. Ottenendo in cambio di essere considerato tra i responsabili del mancato accoglimento dei ricorsi per rimanere in Italia.

In occasione del primo anniversario della tragica morte del sacerdote in luogo del delitto è stato intitolato “Largo don Roberto Malgesini”, non sono ricomparse le panchine sulle quali a ridosso della parrocchia del prete degli ultimi sostavano i migranti. Panchine fatte rimuovere della giunta municipale a trazione leghista. Così come la stessa giunta municipale a Como non è riuscita nel nome di don Roberto a realizzare il dormitorio permanente per il senza tetto. In una nota la Diocesi di Como nei giorni scorsi ha ricordato le parole pronunciate da papa Francesco, durante l'Udienza generale di mercoledì 16 settembre 2020 il giorno dopo la tragica morte del sacerdore: «Desidero ricordare in questo momento don Roberto Malgesini, il sacerdote della diocesi di Como che è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava. Mi unisco al dolore e alla preghiera dei suoi familiari e della comunità comasca e, come ha detto il suo Vescovo, rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per il martirio, di questo testimone della carità verso i più poveri». A sua volta il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo scorso 7 ottobre al sacerdote ha conferito la medaglia d'oro al merito civile in quanto «luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza e di un eccezionale impegno cristiano al servizio della Chiesa e della società civile, spinti fino all'estremo sacrificio».