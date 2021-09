Amministrative a Roma, Beppe Grillo spinge Virginia Raggi: “Avanti con coraggio”

«Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo» ha scritto su Twitter il fondatore del M5s riferito alla sindaca uscente della Capitale

«Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio!». Lo scrive Beppe Grillo su Twitter, a una settimana dal voto per la Capitale, postando una rappresentazione di Virginia Raggi stilizzata come una guerriera della antica Roma.

L’ennesimo endorsment arriva mentre la sindaca uscente è impegnata in una campagna elettore che la vede sfavorita: «I principali indicatori di Roma dicono che è iniziata la risalita, ho messo a posto i conti e Standard and Poor's ha certificato che l’outlook di Roma è passato da negativo a stabile. Scenari Immobiliari ha finalmente decretato che tornano gli investimenti su Roma. La risalita è iniziata e con tre grandi sfide come il Pnnr, il Giubileo del 2025 ed Expo 2030 c’è la necessità di dare continuità per iniziare a correre, diversamente si torna al passato» ha detto la sindaca ospite di “e-Venti”.

«Ricordiamo – ha detto Raggi – come era la città quando io l'ho presa: siamo usciti da Mafia Capitale, che è stata la punta di un iceberg che si trascinava da tempo, venivamo da un periodo di commissariamento, avevamo miliardi di debito, non avevamo soldi e non avevamo appalti attivi. Era una città in ginocchio e io in questi cinque anni ho ricostruito la macchina, che adesso sta camminando. 'Sicuramente la scelta di qualche collaboratore non è stata felicissima. Errori ce ne sono stati, perché solo chi non fa non sbaglia, però sono sempre stati errori fatti in buona fede e avendo l'unico obiettivo di fare gli interessi dei romani».