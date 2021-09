Vaccini: via alla terza dose per over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari a rischio

Via libera alla terza dose per over 80 e ospiti delle Rsa. Questo il parere del Comitato tecnico-scientifico in merito alla somministrazione aggiuntiva di vaccino anti Covid. Spetta adesso al ministero della Salute stilare le linee guida.

Gli over 80



Sono 4,2 milioni gli ultra ottantenni già vaccinati con due dosi che, in base alla data del richiamo, hanno diritto alla terza somministrazione. Una platea che si aggiunge ai circa tre milioni di immunocompromessi, trapiantati e pazienti oncologici per i quali gli hub vaccinali hanno riaperto il 20 settembre.