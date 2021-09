La Polizia apre un procedimento disciplinare nei confronti del vicequestore No Vax che arringa la folla contro il Green Pass

Roma. «Il Green Pass è illegittimo». Sarebbe stato un sabato pomeriggio di protesta come tanti altri a piazza San Giovanni, nella Capitale. Un leitmotiv che va avanti da mesi: no-Vax, no Pass, “vecchi arnesi” del partito fascista e gli “immancabili” militanti di Forza Nuova, il movimento di estrema destra fondato da Roberto Fiore e guidato da Giuliano Castellino che si vedono in piazza “vomitando” odio nei confronti del governo Draghi e della “Dittatura Sanitaria”. “Sarebbe”, se non fosse che questa volta, a pronunciare la frase sull’illegittimità del certificato verde, è un’altra persona.

Si tratta di Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato e già capo della sezione violenze sessuali della Squadra mobile romana, adesso in forza alla Criminalpol. «Non so nemmeno io come ho fatto a salire sul palco, ma penso che la gente abbia bisogno di parole vere: il green pass è illegittimo», tuonava dal palco di San Giovanni la poliziotta, fra lo stupore generale, davanti a circa 3 mila persone che, al termine dell’evento, di sono scontrate con la polizia tra via Rimini e piazzale Appio. Di queste circa 10 sono state denunciate dai poliziotti della Digos. «Non ho fatto un discorso per il mio mestiere, è irrilevante, l’ho fatto per chiunque si sia sentito discriminato — aggiunge la funzionaria, parlando con il sito Byoblu —. Ero tutti e nessuno. Sono una persona che ama il proprio Paese e le bellezze del mondo, e lotterò sempre per esse». La presa di posizione però non è piaciuta all’amministrazione che ha avviato un procedimento disciplinare a carico della funzionaria. «Ha parlato per 10 minuti buoni, prendendo una posizione no-Vax e no Green Pass. Questo, finché è frutto di posizione personale, non crea un problema diretto all’amministrazione, ma sul palco in questo caso è stata presentata come “dirigente della polizia di stato” creando un danno di immagine e una situazione di imbarazzo», spiegano a La Stampa fonti di polizia. Per questo il procedimento disciplinare.