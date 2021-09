No Green Pass, la protesta dei camionisti è un successo solo sui social: flop di adesioni per il blocco annunciato su Telegram

Si chiude in sordina la prima giornata di protesta nata dalla strana alleanza tra No Green Pass e camionisti, che hanno minacciato di bloccare le strade a partire dal 27 settembre

Minacciavano di lasciare a secco supermercati e distributori. Ma gli effetti dello sciopero dei camionisti No Pass si sono visti solo online. Pochi o nulli i disagi sulle autostrade. Nei giorni scorsi, sulle chat Telegram dei contrari al certificato vaccinale è partita la chiamata alle armi per una manifestazione generale dei trasportatori (non riconosciuta dai sindacati). Doveva cominciare il 27 settembre e rallentare arterie e viadotti per una settimana, marciando ai 30 all’ora creando code e disagi.

Che non ci sono stati, secondo le Forze dell’Ordine delle principali metropoli italiane.

Poco e niente



Gli unici interventi sono quelli eseguiti dalla Stradale di Milano, che segnala un blando tentativo di rallentamento sulla A8 Milano-Varese. I protagonisti sono un paio di mezzi pesanti. Altre sortite riguardano il tratto lombardo della A1 e della A4, dove qualche automobilista ha cercato di inscenare lo sciopero. Nulla che abbia disturbato la circolazione ordinaria sulle autostrade. Ancora in aggiornamento il conteggio delle sanzioni connesse al rallentamento del flusso veicolare.

A Torino nessuna agitazione. Lo stesso vale per le arterie di competenza della Polizia di Roma, Bologna, Napoli e Palermo. Sul Grande Raccordo anulare non ci sono ritardi connessi a blocchi stradali. Nell’area metropolitana partenopea la viabilità è regolare. Anche i dati sul traffico di Google e Autostrade per l’Italia non rilevano incolonnamenti generalizzati.

Il bilancio

La prima giornata di agitazione spontanea contro l’introduzione del Green Pass chiude in sordina. Ma Basta Dittatura, l’agorà dei no Green Pass ospite di Telegram (il popolare social russo si messaggistica) è in festa, inneggiando al successo dell’iniziativa. Rimbalzano video dei presunti scioperanti in azione e bollettini di traffico intenso, difficili da verificare attraverso le immagini.

I volti del giorno sono quelle di due pasionare che, alla guida delle loro auto, si riprendono mentre camminano affiancate su una strada a due corsie. Il video vene postato a intervalli regolari dagli anonimi organizzatori del gruppo.

Lo accompagnano a una didascalia tutta in maiuscolo: «Vai dove il traffico scorre e inizia a bloccare – scrivono – se riescono a farlo due donne con due macchinine, non riesci a farlo tu uomo con i testicoli?. Ricordate: meglio il blocco del rallentamento. Unisciti e inizia a bloccare anzichè fare il DISFATTISTA». Altri video riprendono le presunte proteste dal punto di vista della cabina di un camion: lo smartphone sporge fuori dal finestrino a immortalare il retro del mezzo pesante, cui però non segue un intenso incolonnamento. A circolare parecchio è l’entusiasmo dei contrari al Green Pass, i cui effetti sulla viabilità non sono stati drammatici.