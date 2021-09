Graduatoria di Medicina, oggi la pubblicazione: ecco dove visualizzare i risultati e come interpretare il risultato

Oggi gli aspirati medici scoprono il loro futuro. A tre settimane dal test d’ingresso per la facoltà di Medicina del 3 settembre, discusso per via della domanda errata che ha tenuto banco nei giorni successivi, oggi è il giorno in cui escono i risultati e le graduatorie. La graduatoria dei risultati dei test sarà pubblicata sul portale dedicato al Miur Universitaly, su cui basterà effettuare l’accesso: così i giovani di tutta Italia sapranno se inizierà la loro avventura con la facoltà di Medicina.

Leggi anche Test di medicina, passa solo un candidato su 5. Ma in Italia mancano subito 56 mila medici

Già da 5 giorni gli studenti conoscono i punteggi nominativi e hanno corretto il test, ma gli esiti dipenderanno dalla visualizzazione della graduatoria. Che assegna, a seconda dei posti dispionibili, il diritto di iscrizione ai primi candidati mentre a chi non è rientrato nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulterà “prenotato”. La seconda data utile per chi è in attesa di un posto vacante è il 6 ottobre, quando inizierà il nuovo scorrimento della graduatoria pubblicata oggi.

In graduatoria compariranno anche le diciture “in attesa”, per chi può scalare a prenotato, e “fine posti”, ovvero chi ha segnato i punteggi più bassi: per chi volesse scalare, è richiesto di confermare l’interesse in graduatoria.