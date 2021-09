‘Ndrangheta, senatore Fi Siclari condannato a 5 anni e 4 mesi

Cinque anni e 4 mesi di reclusione sono stati inflitti dal gup Maria Rosa Barbieri al senatore di Forza Italia Marco Siclari, accusato di scambio elettorale politico mafioso nel processo "Eyphemos" contro le cosche di Sant'Eufemia d'Aspromonte. La sentenza è stata più pesante della richiesta del pm Giulia Pantano, 4 anni. Secondo le indagini, coordinate anche dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Gaetano Paci, Siclari sarebbe stato appoggiato dalla cosca Alvaro alle politiche del 2018. Nel febbraio 2020, il gip aveva disposto i domiciliari per Siclari ma la Giunta per le autorizzazioni non ha mai deciso.