Scuola, Costa: “Sì alla riduzione della quarantena, si può portare a meno di 5 giorni”

Dalla riduzione della quarantena a scuola, alla necessità della terza dose, passando per la riapertura delle discoteche e alla necessità di aprire un dialogo con i No Vax. Il sottosefretario alla Salute Andrea Costa tocca tutta una serie di temi intervenendo a Timeline su Sky TG24. «Nella scuola si può arrivare a una riduzione della quarantena per la positività al Covid da 7 a 5 giorni, o anche a meno». Il sottosegretario ha annunciato che «è in atto una riflessione sul tema. Non possiamo non tenere conto - ha sottolineato - che oggi l’80% dei cittadini italiani sono vaccinati. Sicuramente l’attuale quarantena di 7 giorni è una misura molto invasiva, si può ridurre. D’altronde se veicoliamo il messaggio che il vaccino è la via d’uscita, ma sappiamo che anche da vaccinati si può essere contagiati, dobbiamo dare prospettive ai cittadini».

Il sottosegretario ha poi detto di «confidare» che il decreto sull’aumento della capienza di stadi, cinema e teatri «arrivi prestissimo, addirittura già questa settimana, al massimo la prossima. Dobbiamo dire grazie ai 42 milioni di italiani che si sono vaccinati».

La necessità di aprire un dialogo con i No Vax

Anche per questo Costa ha poi aggiunto che si deve «continuare a parlare con i cittadini che non si sono ancora vaccinati e che non sono ascrivibili alla categoria dei No Vax, con i quali ogni evidenza scientifica continua a essere inutile. Dobbiamo farlo con un messaggio positivo e rassicurante, e rinnovando ogni giorno piena fiducia nei confronti della scienza. La politica si deve assumere una grande responsabilità nel veicolare questo messaggio. Non possiamo permetterci che i nostri ospedali tornino a essere occupati da pazienti Covid, abbiamo l’assoluta esigenza che continuino con la loro attività ordinaria, perché anche con la prevenzione e le cure in campi come l’oncologia si salvano vite umane».

Riaprire le discoteche

«Credo che con il green pass e con la limitazione della capienza si possano aprire anche le discoteche, perche' dobbiamo dare una risposta anche a questo settore produttivo, nella consapevolezza che anch'esse rappresentano un comparto economico, creano occupazione, fanno fatturato». E ha aggiunto: «Dobbiamo dare assolutamente una risposta. Tra l'altro penso che aprire questi luoghi, con il green pass, ci permetterebbe di attivare una sorta di screening nei più giovani, in tutti i ragazzi non vaccinati che per entrare si dovrebbero sottoporre al tampone», ha concluso.

Sulla terza dose

Poi il sottosegretario alla Salute interviene sulla questione terza dose. E sottolinea: «È ragionevole pensare che, col passare del tempo, si proceda in maniera abbastanza omogenea e diffusa con la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid». Poi: «Noi - chiarisce il sottosegretario - ci affidiamo ai nostri enti regolatori: abbiamo Aifa, abbiamo il Cts, dobbiamo ovviamente rinnovare ogni giorno piena fiducia in loro, quindi attendiamo indicazioni». Tuttavia «io credo - afferma Costa - che sia più una riflessione legata ai tempi di somministrazione, perché è chiaro che anche in questi casi occorre stabilire delle priorità nella consapevolezza che la priorità è dettata dal fatto che dobbiamo mettere in sicurezza i nostri cittadini e quindi dobbiamo partire da quelli che rischiano di più. E questi dati ci vengono forniti dalla scienza».