Record di trapianti a Bologna, eseguiti 9 interventi in 24 ore

Al Policlinico Sant'Orsola di Bologna 123 professionisti e 11 équipe di medici sono stati i protagonisti di una vera e propria maratona: 9 trapianti in 24 ore.

«La grande generosità dei donatori e delle loro famiglie ha consentito di trapiantare 9 persone in 24 ore: 2 di cuore, una di polmone, 2 di fegato e 4 di rene», informa l'Irccs-Azienda ospedaliero universitaria. Tra martedì 21 e mercoledì 22 settembre, 123 persone hanno lavorato senza sosta per riuscire nell'impresa di garantire a ognuna delle 9 persone che lo attendevano un organo nuovo.

In contemporanea, sono stati eseguiti anche due complicati interventi cardiochirurgici in emergenza di dissezione dell'aorta. Il Policlinico in venti ore ha mobilitato 56 chirurghi, 11 anestesisti, 11 perfusionisti, 27 infermieri e 18 Oss e utilizzato complessivamente 74 unità di sangue (circa 20 litri) e 15 litri di plasma, frutto della generosità di oltre 80 donatori.

Quando il Centro riferimento trapianti (che coordina a livello regionale, in costante contatto con il Centro nazionale trapianti, tutta l'attività di segnalazione e reperimento degli organi) segnala la disponibilità di un organo - ricorda una nota dal Policlinico - la complessa macchina dei trapianti si mette in moto. «Questa macchina tra il 21 e il 22 settembre si è attivata 9 volte, per 4 donne e 5 maschi con età dai 26 ai 68 anni, provenienti da tutta Italia: Sicilia, Sardegna, Puglia, Toscana e anche Emilia Romagna» si legge.

Una buona notizia visto che nel 2021, l'attività di trapianto è finalmente tornata ai livelli pre-Covid, in moti casi superandoli. Ad oggi, infatti, i trapianti eseguiti sono stati 210 rispetto ai 147 dello stesso periodo del 2020. In crescita anche le donazioni: in Emilia Romagna viene infatti fornito l'assenso alla donazione nel 79% dei casi, contro il 70% della media nazionale.