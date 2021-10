Farmaci nel caffè della moglie, arrestato un uomo per tentato omicidio a Faenza

Un paziente, studiato ed efferato piano per uccidere l’ex moglie. L’autore è un uomo del Ravennate, arrestato dai carabinieri di Faenza con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il marito avrebbe cercato di avvelenarla attraverso ripetute somministrazioni di farmaci anticoagulanti nel caffè.

Il fermo dei carabinieri è scattato dopo che la donna, all’ennesima tazzina attentatrice, ha accusato forti malori che l’hanno costretta a chiamare aiuto. L’accaduto ha svelato un passato turbolento nella storia della coppia: nonostante fossero già separati, infatti, l’uomo continuava a tormentare la vittima con casi documentati di maltrattamenti fisici e psicologici. Nella lista di angherie subite figurano anche due episodi di violenza sessuale.

E’ in virtù di questi elementi, probabilmente, che la donna stremata ha deciso di contattare i carabinieri. Questi sono intervenuti applicando la normativa sul Codice Rosso, che permette di velocizzare il normale iter di denuncia e indagine quando si è in presenza di reati di violenza domestica o di genere contro donne o minori. L'uomo si trova attualmente in carcere a Ravenna, in attesa della convalida prevista per oggi pomeriggio. Dovrà ora rispondere di tentato omicidio, violenza sessuale aggravata e maltrattamenti.

Si tratta dunque di un nuovo caso di violenza contro una donna registrato nella città romagnola dopo il caso di Ilenia Fabbri, la ragazza balzata alle cronache nazionali dopo essere stata uccisa qualche mese fa da un presunto sicario, che sarebbe stato assoldato dall'ex marito.