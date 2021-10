Aereo caduto a Milano, i testimoni: “Abbiamo visto le fiamme uscire dal motore”

L’aereo che precipita in picchiata, lo schianto, poi una colonna di fumo e le fiamme: i racconti dei primi testimoni accorsi a San Donato Milanese sul luogo dello schianto

“L’ho visto precipitare. Le fiamme uscivano dal motore prima dell’impatto”. La testimonianza già raccolta dalla polizia è fondamentale. Fa pensare a un’avaria del motore come più probabile causa del tremendo impatto del Pilatus Pc12, l’aereo leggero da turismo decollato da Linate alle 13.03 e diretto a Olbia che si è schiantato solo sei minuti dopo, alle 13.09, su una palazzina dell’Atm, alla fermata della metropolitana di San Donato, estrema periferia di Milano.

“Ho solo sentito uno strano rumore, poi un botto violento” racconta un uomo che abita in un palazzo di fronte. “C’erano solo fiamme, non si vedeva altro, mi sono precipitato in strada”.

L’aereo ha fatto una curva a forma di "c” in volo prima di schiantarsi. Sul colpo sono morti il pilota e i sette passeggeri, tra cui un bambino.

Hanno visto le fiamme uscire dal motore, prima dell’impianto. L’aereo precipitare in picchiata. E poi subito una colonna di fumo e le fiamme.

"Ho visto l'aereo perdere il controllo, era basso, poi è caduto in picchiata. Si è alzata subito una colonna di fumo, poi le fiamme. E in cielo volare dei pezzi". Lo racconta Andrea, studente di 19 anni, che si trovava proprio alla fermata degli autobus di San Donato a un centinaio di metri dal luogo dell'incidente aereo. Mi sono molto spaventato - continua - mi sono guardato attorno, la strada fortunatamente era libera, non c'era nessuno. Poi sono arrivati polizia e carabinieri" .

"Ho sentito un aeroplano che stava per cadere, con le eliche che si fermavano, poi ho sentito le finestre tremare e, come nei film, sono andato alla finestra e ho visto una colonna di fumo alzarsi": è quanto racconta un ragazzo che abita a poche decine di metri dalla palazzina contro cui si è schiantato un ultraleggero a San Donato Milanese (Milano).

San Donato Milanese, aereo precipita su parcheggio: i vigili del fuoco a lavoro tra i detriti

L’aereo è precipitato in via 8 ottobre 2001, una strada così intitolata per ricordare la strage di Linate quando morì anche un residente di San Donato tra le 118 vittime dell'incidente aereo.

"Siamo stati i primi ad accorrere sul posto. Ho visto il corpo di un bambino e quello di un'altra persona. È stato sconvolgente"., è quanto ha raccontato all'Adnkronos Mina Ishak, titolare del Crazy Pizza, pizzeria che si trova in via Marignano, a San Donato, dove poco dopo le 13 è precipitato un aereo da turismo con otto persone a bordo.