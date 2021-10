Bollettino di oggi 5 ottobre: 2466 nuovi casi, 50 morti

Come ogni martedì risalgono i contagi, oggi da 1,612 a 2.466 ma con il tasso di positività che scende dello 0,6 allo 0,8%. I morti sono però 50, mentre si contano 4 ricoverati in meno nelle terapie intensive e 64 nei reparti di medicina.

Risalgono da 106 a 288 i casi in Lombardia, dove si contano anche 7 nuove vittime.

Sono 363 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, il doppio dei 181 conteggiati ieri. L'incidenza su 52.791 tamponi effettuati è dello 0,69%. Si contano due decessi, con il totale a 11.780. Gli attuali positivi sono 10.136. Prosegue la discesa dei ricoverati, che in tutto sono 253 (-16), di cui 199 (-16) in area non critica e 54, invariati, in terapia intensiva.

Passano da 78 a 137 i contagi in Piemonte dove il tasso di positività cala però dal 2,7 al 2,2%.

Balzano da 9 a 93 i casi in Alto Adige, dove il tasso di positività dal 4,8 passa al 9,4%.

In Emilia Romagna nuovi positivi in discesa da 244 a 168, mentre il tasso di positività dal 5 passa al 2,5%.

Salgono da 131 a 154 i contagi in Toscana dove però il tasso di positività dal 3 scende al 2,4%.

Scendono da 240 a 221 i casi nel Lazio, con il tasso di positività che dal 2,7 cala al 2%.

Stabili a 165, appena due più di ieri i contagi in Campania dove però il tasso di positività scende dal 2,7 allo 0,9%.

Raddoppiano da 64 a 126 i casi in Puglia con il tasso di positività che dallo 0,8 sale all’1%.

Intanto L'Agenzia europea dei medicinali EMA ha autorizzato la terza dose di vaccino COVID-19 di Moderna per individui immunocompromessi di età pari o superiore a 12 anni. Lo rende noto l'azienda farmaceutica.

Un numero crescente di studi, rileva l'azienda in una nota, ha dimostrato il beneficio di una terza dose di vaccino COVID-19 in soggetti immunocompromessi. In particolare, un recente studio in doppio cieco su 120 soggetti sottoposti a procedure di trapianto di organi solidi (cuore, rene, rene-pancreas, fegato, polmone, pancreas) ha dimostrato che una terza dose del vaccino Moderna COVID-19 ha migliorato la risposta immunitaria rispetto al placebo. Nello studio, la terza dose è stata generalmente ben tollerata.

Nei prossimi giorni poi l'Agenzia europea del farmaco deciderà se avviare una revisione dei dati sui risultati del farmaco Molnupiravir della Merck nella lotta al Covid. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia europea del farmaco.

«È uno dei composti i cui sviluppi seguiamo già da qualche tempo, e non è l'unico», ha spiegato Cavaleri. «Alcuni importanti risultati sono stati comunicati dalla compagnia - ha aggiunto - e quello che posso dire al momento è che nei prossimi giorni decideremo se avviare una revisione in tempo reale su questo prodotto. L'idea è capire se i dati supportano una revisione del genere e se questa possa portare a un parere in tempi brevi»

La Lombardia a sua volta apre alla terza dose per tutti. «Ema ha approvato terza dose agli over 18. La Regione è pronta sulla base delle indicazioni che riceveremo dal Ministero della Salute e dalla struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo, con un richiamo a partire dal sesto mese dopo la seconda dose». Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, in una conferenza stampa organizzata sull'andamento e la prosecuzione della campagna vaccinale. «Da giovedì - ha aggiunto Moratti -, negli hub ci sarà la possibilità per gli over 80 e gli immunocompromessi, di somministrare l'anti Covid unito al vaccino anti influenzale per gli over 80».

Ancora più esplicito Guido Bertolaso. «Il 22 novembre, e se non sarà in quella data sarà nel giro di pochi giorni, ma insomma, prima di Natale cominceremo a vaccinare con la terza dose tutti gli italiani come è giusto e saggio che sia. La terza fase della campagna vaccinale si chiuderà entro il mese di maggio del 2022», ha detto il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia nel corso di una conferenza stampa organizzata a Palazzo Lombardia sull'andamento e la prosecuzione della campagna vaccinale. «Nella terza fase ci si potrà vaccinare anche nelle farmacie e attraverso i medici di base, i quali che potranno vaccinare a casa dei pazienti, nei loro studi o nei centri vaccinali» ha aggiunto.

Va ancora più di fretta la Liguria. «Come sapete Ema ha approvato la terza dose `booster´ del vaccino anti covid anche per tutti i cittadini sopra i 18 anni, se sono passati sei mesi dall'inoculazione della seconda dose, e quindi stando a quanto si legge sui giornali, non abbiamo ancora avuto una comunicazione ufficiale dalla struttura commissariale, immaginiamo che dalla terza quarta settimana di ottobre anche coloro che non hanno più di 80 anni, non sono sanitari o ultravulnerabili, cominceranno a seconda della scadenza su cui hanno fatto la seconda dose a richiedere la terza dose», afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della presentazione dell'accordo, il primo a livello nazionale, con le farmacie liguri per la vaccinazione congiunta antinfluenzale e anti Covid.