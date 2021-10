Green Pass falso? Pippo Franco nella bufera

Green Pass falso. Pippo Franco finisce nel mirino della procura della capitale. Che indaga da tempo su un presunto giro di certificati illeciti emessi da un dentista della Asl di Roma 2. Il medico dell’81enne attore e conduttore televisivo è accusato di aver inserito un centinaio di attestati irregolari nel database della Regione. Certificati che riguarderebbero anche personaggi famosi e sportivi della capitale. Il suo studio in zona Colli Albani è stato perquisito: i carabinieri hanno acquisito ricette mediche, documenti sanitari egli elenchi dei pazienti.

Pippo Franco a 'L'Aria che Tira': "Ho dubbi sul vaccino, ho il green pass e più di questo non posso dire"

«Se venissero confermate le notizie relative a presunti Green Pass falsi sarebbe gravissime. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda», ha dichiarato l'Assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. L'attore aveva pubblicato una fotografia che lo ritraeva nello studio del professionista, a testimonianza dell'avvenuta vaccinazione. Ma gli inquirenti sospettano che quella vaccinazione in realtà non sia mai stata fatta.

«Pippo Franco? Non so niente. Non l'ho sentito e non so assolutamente nulla», ha preso le distanze il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. «Noi abbiamo migliaia di candidati quindi non so neanche di cosa stiamo parlando». Pippo Franco era candidato nella lista di Michetti: ha ottenuto 18 voti.