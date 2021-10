Siracusa, minacce e furti ai commercianti: presa la banda della “spaccata”

Bar, tabaccherie, benzinai, panifici, parrucchieri, negozi di alimentari. Almeno tredici quelli presi di mira negli ultimi tempi, svaligiati con il collaudato sistema della «spaccata»: una moto rubata veniva lanciata in piena notte contro la vetrina o la saracinesca del negozio preso di mira e poi la razzia, il contante in cassa e la merce in vendita. Accadeva a Siracusa e i presunti responsabili, stando all’inchiesta della procura e condotta sia dalla polizia sia dai carabinieri, sono stati ora arrestati. Sono due giovani, uno di 21 l’altro di 26 anni, entrambi già con precedenti, il maggiore anche sottoposto alla sorveglianza speciale. Per chi ha indagato sono proprio loro due che in questi mesi hanno terrorizzato i commercianti di Siracusa i quali, esasperati e impotenti per i furti e i danni provocati ai loro negozi, si erano pure rivolti al prefetto della città per chiedere attenzione. Il prefetto aveva convocato appositamente un comitato per l’ordine e la sicurezza.

Furti seriali con "spaccata": ecco come agivano i due giovani fermati a Siracusa

I due, che gli investigatori definiscono «banda improvvisata» anche se poi non escludono la presenza di altre persone nel gruppo come fiancheggiatori, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, firmato dal procuratore aggiunto di Siracusa Fabio Scavone. Sulla loro colpevolezza, gli investigatori hanno pochi dubbi: «Le risultanze investigative raccolte dal personale delle forze di polizia impegnate nelle indagini - spiegano questura e comando provinciale dei carabinieri - attraverso la minuziosa attività di ricostruzione degli episodi delittuosi, con sopralluoghi delle attività depredate ed analisi delle immagini riprese dai circuiti di videosorveglianza, hanno permesso di costruire un solido quadro probatorio, consentendo all’autorità giudiziaria di emettere il provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico dei due giovani».