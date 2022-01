Le mascherine Ffp2 costeranno 75 centesimi l’una: ok al prezzo calmierato

“La struttura commissariale, d'intesa con il ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l'accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite circa la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a 0,75 Euro per unità”. È quanto rende noto la struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. “L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria”, si legge ancora.

Soddisfatta l’Unione Nazionale Consumatori che, con il presidente Massimo Dona, rileva tuttavia “il problema della tempistica, non solo perché si spera che la prossima volta vengano finalmente fissati i prezzi prima dell'introduzione dell'uso obbligatorio e non viceversa, ma anche perché ancora oggi non sappiamo esattamente da quando si troveranno a 0,75 centesimi, senza se e senza ma”.

In queste ore il prezzo delle mascherine Ffp2, per l’aumentare della domanda, è cresciuto in modo esponenziale: per un singolo pezzo si arriva a pagare anche 3,5 euro, mentre prima della quarta ondata i prezzi oscillavano da un minimo di 80 centesimi a un massimo di 1,5 euro. E soprattutto era facile trovarle non solo in farmacia ma anche sugli scaffali del supermercato. Da giorni, invece, dai supermarket sono sparite e anche online è diventato difficile recuperarle. Nei supermercati Coop, invece, la protezione si trovaa cinquanta centesimi l’una già dal 31 dicembre: “Non è la prima volta che ritocchiamo al ribasso i prezzi di questi dispositivi medici – dicono in Coop – di fronte a una emergenza sanitaria gli obiettivi che ci prefiggiamo sono evitare speculazioni ed offrire soluzioni a vantaggio di tutti”.

In base all’ultimo decreto – quello Festività, entrato in vigore il 25 dicembre – le Ffp2 sono diventate obbligatorie per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; in tutti gli eventi sportivi, sia che si svolgano all’aperto o al chiuso; per l'accesso e l'utilizzo di voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità: autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale. Inoltre sono obbligatorie per chiunque abbia avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non è soggetto alla quarantena ma soltanto all'auto-sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo. All’aperto, invece, resta l’obbligo di mascherina chirurgica.