Alpini, oltre 12 mila firme per fermare le Adunate. Papais, la veterana che combattè l’Isis: “Vogliono infangarci, le molestie compiute da infiltrati”

Lanciata la petizione per fermare le Adunate delle Penne Nere per due anni. La veterana che lavorò in Afghanistan: «Il Corpo è sano, gli Alpini sono eroi»

Stop alle adunate degli Alpini. Dopo i fatti di Rimini, con l’arrivo di 150 denunce per molestie all’adunata delle Penne Nere, in poche ore sono state raccolte oltre 12 mila firme per chiedere che i tradizionali ritrovi degli Alpini vengano sospesi. «Vogliamo la sospensione delle adunate annuali degli alpini per 2 anni». Dopo i fatti di Rimini, emersi durante la giornata di ieri, ha raccolto 12 mila firme in 12 ore la petizione online lanciata su Change.org da Micol Schiavon per chiedere la «sospensione di tutte le adunate degli Alpini, a causa delle molestie verificatesi nelle città ospitanti». «Arriviamo a 15 mila firme» è lo slogan che lancia la petizione.

Come si legge nel documento, infatti, «ogni anno la seconda settimana di maggio si tiene l'adunata degli Alpini in una città prescelta dal Consiglio Nazionale degli Alpini. L'ultima adunata (2022) si è tenuta a Rimini e nel giro di poche ore sono state esposte più di 150 denunce da parte di donne e minoranze alle attiviste di Non Una Di Meno, le quali hanno raccolto testimonianze sconcertanti riguardo al comportamento irrispettoso, sessista e violento degli Alpini, i quali non si sono limitati alle molestie verbali ma sono arrivati a molestare fisicamente anche delle ragazze minorenni».

Leggi anche Alpini a Rimini, oltre 150 denunce: dove e quando son avvenute le molestie. La ricostruzione con i racconti delle vittime

Come ricorda l'autrice della petizione, «non è la prima volta che questo accade: ogni anno emergono episodi di questo genere eppure continuiamo ad accettare che questo evento abbia luogo, rendendo ancora più insicure le strade delle città italiane per le donne e per le minoranze». Schiavon conclude con la richiesta di "sospendere per 2 anni le adunate degli Alpini in modo tale da dare un chiaro segnale che in quanto cittadini non siamo più disposti ad accettare un comportamento simile, svilente per le donne e per tutte le minoranze. Vogliamo che tutti si sentano liberi di occupare le città senza sentirsi minacciati e in pericolo. E' necessario che il Consiglio degli Alpini prenda dei seri provvedimenti, soprattutto in materia di rieducazione riguardo ai diritti umani: le scuse non sono più sufficienti».

Leggi anche Alpini, prime denunce in Procura a Rimini. Guerini: “Molestie gravissime”

Sulla vicenda il ministro della Difesa Lorenzo Guerini su La Stampa aveva detto che «la questione non può essere sottovalutata e non ci deve essere alcuna tolleranza». E la condanna per i fatti emersi dopo le denunce è pressoché unanime da parte del mondo politico italiano.

Giu le mani dagli Alpini

E poi c’è la voce di chi difende il Corpo degli Alpini. «Giù le mani dagli Alpini. Il Corpo è sano. Sono degli eroi, e con le molestie non c'entrano nulla». A parlare all'Adnkronosè Oriana Papais, 52 anni, prima esperienza con gli alpini nel 2008, dal 2013 capogruppo dell'Associazione nazionale alpini a San Vito al Tagliamento (Pn). Nel 2017 è tornata da Mosul, roccaforte dell'Isis in Iraq dove è stata da civile per lavorare alla ristrutturazione di una diga, ricevendo un nuovo copricapo per celebrare il passaggio da capitano a maggiore, mentre dal 2017 al 2020, sempre da civile, è stata anche in Afghanistan. Che siano stati alpini gli autori delle molestie denunciate durante il raduno degli Alpini a Rimini Papais non ci crede, «perché arrivare a questi estremi non fa proprio parte dell'essere alpino». Papais non crede nemmeno che le polemiche nascano da un attacco strumentale al Corpo: «Non direi che ci sia un attacco all'alpino», anche se, aggiunge, «ogni tanto partono questi attacchi all'essere militari. L'attacco avviene in quanto militari, anche perché degli alpini non possono dire nulla». Tuttavia, per l'alpina, l'ipotesi è un'altra. «A mio avviso si tratta di qualcuno che si è intrufolato. Comprare un cappello e una camicia non è così difficile. È stato molto facile farlo, perché comunque c'era talmente tanta gente che chiunque poteva 'camuffarsi' da alpino. E' la prima volta che succede una cosa del genere. Probabilmente la pandemia ha fatto male a tutti».