Lavoro, incontro a oltranza tra sindacati e governo sui licenziamenti

Il premier Draghi si è ritirato con i ministri Franco e Orlando per confrontarsi sul provvedimento dopo aver ascoltato le posizioni dei rappresentanti dei lavoratori

E’ ripreso, dopo una breve pausa, l’incontro sui licenziamenti a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. E prosegue a oltranza. Alla riunione partecipano da un lato i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri e dall’altro il premier Mario Draghi con i ministri dell'Economia e del Lavoro, Daniele Franco e Andrea Orlando.

Al centro del confronto c’è la scelta del governo di sbloccare il divieto di licenziare per l’industria manifatturiera ed edilizia e di lasciarlo invece limitatamente ai settori tessile, calzaturiero e moda che potranno fruire, contestualmente, della cig gratuita per 17 settimane: dunque sostanzialmente fino al 31 ottobre prossimo.

A questa proposta si somma la possibilità di accedere, per tutte le imprese in grave crisi che abbiano o meno attualmente aperto un tavolo al Mise e che abbiano esaurito gli ammortizzatori, ad ulteriori 13 settimane di cassa integrazione straordinaria. Una eventualità che potrà essere richiesta entro il 31 dicembre e che dovrà vedrà l'impegno, da parte delle aziende che accedano al beneficio, di rispettare lo stop ai licenziamenti per tutto il tempo di utilizzo degli ammortizzatori.

La pausa è stata chiesta da Draghi per un approfondimento riservato con i ministri dopo aver ascoltato la posizione dei leader di Cgil, Cisl e Uil che avrebbero sottolineato alcune incongruenze del provvedimento. Di pause ce ne sono state altre ma il confronto prosegue.