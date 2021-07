Edison acquisisce Energia Etica

Continua la crescita di Edison nel mercato retail. Edison perfeziona l’acquisizione da ESA Italia di Energia Etica, società che opera nel mercato della vendita di energia elettrica e gas metano ai consumatori finali in Lombardia, Umbria, Marche, Campania e Basilicata. L’operazione consente l’ampliamento del proprio portafoglio con circa 22.000 clienti, principalmente concentrati nel mercato residenziale (clienti domestici e partite iva), di cui 17.000 legati alla fornitura del gas e 5.000 a quella di energia elettrica, a cui proporre le soluzioni di servizi innovativi sviluppati da Edison.

Con questa operazione, Edison conferma l’obiettivo di avere un ruolo di primo piano nel consolidamento del mercato e rafforza la propria posizione di operatore nazionale di riferimento nel settore retail ampliando, oltre alla propria base clienti, la rete fisica di vendita in aree complementari rispetto a quelle in cui Edison già opera. Energia Etica, fornitore di luce e gas che propone soluzioni di fornitura personalizzabili e competitive a famiglie e imprese, opera infatti attraverso una forte presenza territoriale con 11 sportelli e 20 dipendenti.

“Questa acquisizione integra lo sviluppo organico di Edison nel mercato retail, uno dei pilastri della nostra strategia insieme ai servizi innovativi, alla produzione di energia low carbon, da fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile” - dichiara Massimo Quaglini, AD di Edison Energia - “Operazioni come questa dimostrano che Edison continua a giocare il ruolo di operatore di riferimento nel processo di consolidamento del settore energetico, anche attraverso l’acquisizione di realtà locali qualitativamente importanti, con un forte radicamento sul territorio e un portafoglio clienti in costante crescita.”

Edison Energia è la società del Gruppo dedicata alla vendita di energia elettrica e gas naturale a famiglie e clienti business (professionisti, imprese, condomini). La società affianca la tradizionale fornitura di luce e gas con un ventaglio di offerte che vanno dai servizi per la persona e la casa per accrescere comfort e benessere dei consumatori, alla realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile con un sistema chiavi in mano costituito da un impianto fotovoltaico e batteria, all’offerta innovativa e completa per rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. Attraverso una forte presenza territoriale costituita da 613 Contact point aperti sul territorio nazionale, Edison è pronta a cogliere le opportunità offerte dalla piena liberalizzazione del mercato dell’energia.