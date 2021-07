Rilancio e competitività con nuove soluzioni per le filiere e le Pmi

Per Roberto Gabrielli, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo «è innegabile l’alta competitività del Veneto, evidente dal buon posizionamento in termini di prodotto interno lordo per abitante, mercato del lavoro e specializzazione produttiva, con un adeguato bilanciamento tra industria e servizi. Al contempo però vi sono aree di miglioramento che, se superate, possono sostenerne la crescita». E cita il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti con importanti città metropolitane del Nord (come Milano e Bologna) e all’intensificazione e integrazione dei collegamenti interni al Veneto.

Quali sono i vantaggi?

«Territori non congestionati con un sistema di mobilità efficiente consentono a cittadini e imprese di ridurre i costi per muoversi e lavorare, e possono attrarre studenti universitari, ricercatori e, in generale, capitale umano qualificato, contribuendo allo sviluppo di servizi avanzati e innescando virtuosi processi di innovazione, sempre più fondamentali nel contesto competitivo attuale, per vincere la sfida della transizione tecnologica e green».

Qual è il ruolo che Intesa Sanpaolo vuole svolgere per le infrastrutture?

«Intesa Sanpaolo è pronta ad essere un punto di riferimento per una crescita sostenibile e inclusiva grazie al credito messo a disposizione di imprese e famiglie, anche a supporto del Pnrr. E in tal senso lo sviluppo delle infrastrutture è cruciale per la ripresa e la crescita delle economie dei nostri territori».

Che cosa offre Intesa Sanpaolo a supporto del territorio?

«Dobbiamo accelerare insieme il rilancio, con un impegno orientato a un futuro sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Abbiamo lanciato Motore Italia che prevede nuove soluzioni di allungamento della durata dei finanziamenti in essere fino a 15 anni, interventi per preparare le pmi al rilancio e al recupero di competitività attraverso investimenti per la transizione digitale e sostenibile. Prosegue il nostro Programma Filiere che valorizza dal punto di vista creditizio il legame tra il capo filiera ed i propri fornitori strategici e promuoviamo gli investimenti orientati ai criteri ESG attraverso i nostri finanziamenti s-loan che prevedono condizioni dedicate». —