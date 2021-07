In Borsa scattano Recordati e Buzzi

Piazza Affari ha concluso la giornata in lieve rialzo, con il Ftse Mib +0,23% a 25.284 punti. A sostenere il listino, a fronte di dati macroeconomici deboli, la convinzione degli investitori che una ripresa incerta porterà le banche centrali a mantenere a lungo le politiche espansive. Fra i titoli principali di Borsa Italiana scattano i farmaceutici (Recordati +3,27%) e le costruzioni (Buzzi +2,88%); soffrono invece i titoli più legati al ciclo economico, come le banche (Unicredit -1,57%), i petroliferi (Saipem -2,80%, Tenaris -1,49%) e l’industria (Stellantis -0,82%, Leonardo -1,09%). Per Tim un -1,88%.