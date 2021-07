Bolaffi punta sulla compravendita di oro

Il nome Bolaffi è nono per i francobolli, ma in realtà si occupa anche di moto altro, dalle monete al settore immobiliare, e adesso Bolaffi S.p.A. entra nell’azionariato di CONFINVEST (CFV.MI), società quotata su AIM Italia e specializzata nella negoziazione di oro fisico da investimento. Un accordo con Luciano Avanzini e Sovereign S.r.l. porterà Bolaffi a detenere una partecipazione del 17,53% del capitale di CONFINVEST.

Luciano Avanzini e Sovereign S.r.l. continueranno a detenere una partecipazione (rispettivamente) del 2,16% e dell’1,51%.

Filippo Bolaffi, aministratore delegato di Bolaffi S.p.A.: “L’ingresso nel capitale del più storico e importante operatore italiano del commercio in oro da investimento fisico è un ulteriore passo avanti per la nostra crescita in questo settore, che già presidiamo con la controllata Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A. Il nostro è un investimento di lungo periodo e conferma quanto l’oro fisico sia a tutti gli effetti diventato un altro pilastro della nostra storia centenaria nel mondo del collezionismo”.

Bolaffi S.p.A. è stata assistita da Broletto Corporate Advisory per la parte finanziaria e da Nctm per la parte legale.