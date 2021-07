Inps: con blocco licenziamenti preservati 330mila posti. E nel primo semestre i contratti di lavoro salgono del 12%

I posti di lavoro preservati con il blocco dei licenziamenti, deciso dal governo Conte, nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021 possono essere valutati in circa 330.000, per oltre due terzi riconducibili alle imprese che hanno fino a 15 dipendenti. La cifra è messa nero su bianco nel XX Rapporto annuale dell'Inps presentato lunedì 12 luglio, da cui emerge che i licenziamenti economici nell'anno della pandemia sono stati circa la metà dei 560.000 medi dei due anni precedenti. «Si tratterà ora di vedere come evolverà tale saldo a seguito della rimozione del blocco dei licenziamenti» ha messo in guardia il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Nel complesso, considerando tutte le tipologie contrattuali, a fine febbraio 2021, i posti di lavoro dipendente presso le aziende private risultavano diminuiti di 37.000 unità rispetto allo stesso momento dell'anno precedente.

Più in generale, tra l'ultimo trimestre del 2019 e il primo del 2021, gli occupati sono calati del 2,8%, le unità di lavoro del 7,1% e le ore lavorate del 7,7 per cento. «Una parte, se pur ridotta anche a seguito del blocco dei licenziamenti, ha perso il lavoro, ma molti - si legge nel Rapporto - hanno lavorato e guadagnato meno». L'Inps sottolinea che nel lavoro dipendente con la pandemia è stata registrata una riduzione degli occupati del 2,1% e delle ore lavorate del 6,9%, percentuali che per il lavoro indipendente salgono rispettivamente al 5,1% e al 9,8 per cento.

Nel frattempo, sulla base dei dati provvisori aggiornati al 30 giugno 2021 forniti dal ministero del Lavoro e da Bankitalia, è emerso che nei primi sei mesi dell'anno in corso sono stati creati 719mila posti, in crescita del 12% dal 2019. «La dinamica occupazionale - si legge in una nota congiunta di Mef e Bankitalia - in ripresa già dalla fine di aprile, si è nettamente rafforzata nei due mesi successivi, favorita dai progressi della campagna vaccinale e dalla conseguente graduale rimozione dei vincoli alle attività economiche. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati creati 719.000 posti di lavoro, oltre il 12 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Rimane però ancora ampio il divario tra i contratti di lavoro attivati dall'inizio della pandemia e quelli che si stima sarebbero stati osservati in assenza della crisi Covid-19: circa -270.000, in base a proiezioni compatibili con le previsioni macroeconomiche della Banca d'Italia, formulate prima dell'emergenza sanitaria».

Tornando ai numeri diffusi dall’Inps, la retribuzione media annua dei dipendenti è scesa da 24.140 euro nel 2019 a 23.091 euro nel 2020, con un calo del 4,3% e una perdita media per dipendente di poco più di 1.000 euro, a causa principalmente della riduzione media delle settimane lavorate.In generale, poiché la diseguaglianza salariale aumenta, a detta di Tridico l'introduzione di un salario minimo tra gli 8 e i 9 euro all'ora potrebbe rappresentare «il primo passo» verso «un approccio di equità e tutele universali». Secondo il presidente dell'Inps, «effetti positivi si riscontrerebbero anche sulla finanza pubblica, con un aumento del gettito di circa 3 miliardi nell'ipotesi di un salario minimo di 9 euro lordi».

«Non appena la fase emergenziale andrà a chiudersi – ha aggiunto Tridico - occorrerà che si concentrino le risorse, in futuro più scarse, sui casi di maggior bisogno. Occorrerà altresì riequilibrare non solo i sussidi, ma anche la distribuzione delle tutele, in un contesto dove l'area del lavoro povero e del lavoro precario va pericolosamente allargandosi».

Passando al capitolo “pensioni”, i redditi medi degli uomini nel 2020 sono stati pari a 1.897 euro, superiori a quelli delle donne di 532 euro. Quanto all'anticipo pensionistico di 60 anni più 40 di contributi concesso dalla cosiddetta Quota 100, secondo i dati dell'Inps, esso ha permesso l'uscita dal lavoro di 180.000 uomini e 73.000 donne nel biennio 2019-20 (112.000 uomini e 36.000 donne nel 2019 e 68.000 uomini e 37.000 donne nel 2020). Dal Rapporto emerge che la misura è stata utilizzata prevalentemente da uomini, da soggetti con redditi medio-alti e relativamente con maggior frequenza da dipendenti pubblici. Mentre per quanto riguarda gli impatti occupazionali della misura, l'analisi condotta dall'Inps su dati di impresa «non mostra evidenza chiara di uno stimolo alle maggiori assunzioni da parte dell'anticipo pensionistico».

Archiviata Quota 100, tra le misure al vaglio del governo c'è quella di consentire il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età. Tale proposta, secondo i calcoli dell'Inps, arriverebbe a impegnare fino allo 0,4% del Prodotto interno lordo, partendo da 4,3 miliardi nel 2022 per arrivare a 9,2 miliardi a fine decennio.

Se Quota 100 non sembra avere funzionato, il reddito e la pensione di cittadinanza nel corso della pandemia hanno costituito, secondo Tridico, «un potente strumento di sostegno nei confronti delle fasce più bisognose della popolazione e, al contempo, hanno contribuito a ridurre il rischio di tensioni sociali».