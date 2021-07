La Borsa cresce con Recordati e Amplifon

Piazza Affari conclude le contrattazioni in rialzo, con l’indice Ftse Mib +0,92% a 25.283 puti e l’All Share +0,86% a 27.735 (cambio euro/dollaro -0,05% a 1,1852). Sul listino principale i titoli più brillanti sono risultati quelli del comparto medicale: Recordati +4,78% e Amplifon +2,71%. Andamento divergente per le azioni legate in vario modo all’energia: la multiservizio Hera fa +2,37% mentre i produttori di infrastrutture Saipem e Tenaris perdono rispettivamente lo 0,50 e lo 0,36 percento. Nell’industria Pirelli arretra dello 0,82% e nel settore finanza Banca Generali guadagna l’1,83% e Unicredit lima lo 0,30%.