Whirlpool annuncia 340 licenziamenti a Napoli

La doccia gelata é arrivata. Scaduto il blocco, la Whirlpool annuncia la partenza della procedura di licenziamento per i 340 operai dello stabilimento di Napoli. Una decisione che al governo si aspettavano, e che stano provando a scongiurare con la ricerca di un investitore in grado di subentrare alla multinazionale. «Siamo consapevoli della nostra scelta, siamo il più grande investitore e produttore di elettrodomestici in Italia» ha detto Luigi La Morgia, responsabile delle attività europee del colosso americano.

Lo strappo arriva in un momento drammatico perché l'azienda avrebbe deciso di non utilizzare le 13 settimane di cassa integrazione previste dall'avviso comune di Confindustria e sindacati.

La viceministra al Mise Alessandra Todde ha chiesto «all’azienda di accettare la proroga della cig di ulteriori 13 settimane, cosa che non significa allungare il brodo, ma dare la possibilità ad un percorso di rilancio - portato avanti da noi e Invitalia – di prendere forma, con un piano industriale alternativo e solido, fondamentale per non impoverire ulteriormente il territorio di Napoli garantendo la salvaguardia occupazionale. Abbiamo bisogno di tempo per irrobustire il percorso di reindustrializzazione, su cui stiamo lavorando quotidianamente. Quindi per l’azienda accettare la proroga della Cig, rinviando l’avvio della procedura di licenziamento, è una scelta che non pesa minimamente. Mentre per i lavoratori, per la città di Napoli e per il piano di rilancio su cui stiamo lavorando, fare questa scelta è assolutamente indispensabile».