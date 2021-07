Embraco ed Ex Ilva, via libera agli ammortizzatori sociali dal Cdm. Ok all’integrazione cassa Covid

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due norme proposte dal ministro del Lavoro Orlando: la prima consente a Embraco l'accesso integralmente gratuito alla proroga della cassa per cessazione di sei mesi, rimuovendo in questo modo la resistenza da parte della curatela fallimentare ad utilizzare il recente provvedimento adottato dal Governo; la seconda permetterà all'ex Ilva di accedere alle tredici settimane di cassa integrazione in considerazione della rilevanza strategica dell'azienda. «Con il decreto sull'estensione della Cig Covid sono recepite le risultanze dei tavoli del Mise sulle crisi Ilva e Embraco. Un atto doveroso e concreto nei confronti dei lavoratori e delle imprese che hanno dovuto affrontare una crisi senza precedenti». Questo il commento del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sul decreto approvato dal Consiglio dei ministri riguardo all'estensione della Cig Covid.

Intanto, sempre oggi, il Consiglio dei ministri ha adottato «Misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi» Il testo prevede due norme. Eccole.

Gli ex Embraco in presidio permanente ricevono la notizia del prolungamento della cassa

La proposta normativa consente alle imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale, la possibilità di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal cosiddetto contributo di licenziamento. Si tratta di una estensione dell’efficacia della misura di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018.