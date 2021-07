In Borsa brilla Comer (+21%) dopo un’acquisizione

Chiusura in netto calo per Piazza Affari, al pari degli altri principali mercati europei. A Milano il Ftse Mib ferma le contrattazioni lasciando sul terreno l'1,27% a 24.875 punti. La preoccupazione per la diffusione della variante Delta e per un eventuale diminuzione degli stimoli delle banche centrali mondiali, assieme ad alcuni dati macro contrastati, frenano i mercati. Le vendite sono trasversali a tutti i settori ma pesano soprattutto sui titoli legati al ciclo economico, come i cementi (Buzzi Unicem-2,70%) e l’industria (Ferrari -2,36% e Exor -2,30%) ma perdono quota anche i pagamenti di Nexi (-2,54%); appena tre i titoli in rialzo sul paniere principale: si tratta di Terna (+0,15%), Diasorin (+0,40%) e Amplifon (+1,1%). Fra i titoli minori balzo per Comer (+20,8%) dopo un'acquisizione in Germania.