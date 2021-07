Ryanair cerca duemila piloti

Per equipaggiare i 210 nuovi Boeing 737 che ha ordinato

Il trasporto aereo è un settore in cui o si cresce o si declina, senza vie di mezzo, non esiste l’alternativa di conservare quello che si ha; la Ryanair, la prima compagnia d’Europa per numero di passeggeri trasportati, ha sempre puntato sulla crescita costante, e dopo la battuta d’arresto imposta dal coronavirus rilancia, ordina 210 nuovi Boeing e annuncia una campagna di reclutamento di 2 mila piloti nell’arco dei prossimi 3 anni.

Ryanair ha preso in consegna il suo primo Boeing 737-8200 Gamechanger, che agevola la compagnia nella riduzione dei costi, del consumo di carburante e delle emissioni sonore e di CO2. Questo aereo è solo il primo di una lunga serie. L’investimento in nuovi aerei durante la fase di ripresa dalla pandemia di Covid-19 rafforza l'impegno ambientale di Ryanair come compagnia aerea “verde”. La maggior parte dei posti di capitano creati dalle consegne di aerei nuovi sarà coperta grazie a promozioni interne, creando opportunità di lavoro nei posti lasciati vacanti.

Alla nuova generazione di piloti di Ryanair contribuisce la partnership con la Airline Flight Academy di Dublino, dove si tengono corsi di formazione per Boeing 737. Per avere dettagli sui programmi di formazione Ryanair Mentored gli aspiranti piloti possono consultare il link:

