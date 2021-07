Ryanair da Roma punta a 8,5 milioni di passeggeri

L’operativo di Ryanair da Roma è già da post-Covid. La compagnia aerea, numero uno in Italia oltre che nell’Europa intera, ha annunciato oggi in conferenza stampa che opererà da Fiumicino e Ciampino con 14 aerei e più di 470 voli settimanali verso 80 destinazioni, incluse 11 nuove rotte, trasportando un totale stimato in 8,5 milioni di passeggeri.

L’operativo estivo di ripartenza di Ryanair su Fiumicino include:

6 aerei basati (+3 da agosto)

21 rotte in totale (4 nazionali / 17 internazionali)

6 nuove rotte verso Chania, Fuerteventura, Liverpool, Tenerife, Santorini e Zante

Oltre 3,2 milioni di passeggeri

Oltre 190 voli settimanali

L’operativo estivo di ripartenza di Ryanair su Ciampino include:

8 aeromobili basati

57 rotte in totale (2 nazionali / 55 internazionali)

5 nuove rotte verso Chania, Trapani, Zara, Zagabria e Suceava

Oltre 5,3 milioni di passeggeri

Oltre 280 voli settimanali

I passeggeri italiani possono usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99, per viaggi fino a ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di sabato 17 luglio esclusivamente sul sito Ryanair.com