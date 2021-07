Opec+ raggiunge l’accordo: aumenta produzione al ritmo di 400mila barili al giorno, in borsa scende il prezzo del petrolio

Sarà aumentata la produzione di petrolio, a partire da agosto 2021, con un ritmo di 400mila barili al giorno, e fino alla fine di settembre del 2022. L'accordo – raggiunto domenica dall'Opec e i produttori fuori dal cartello, Opec+ – spinge al ribasso i prezzi del greggio all'avvio dei mercati. Il petrolio Wti del Texas scende dello 0,91% a 71,1 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,8% a 73 dollari

L'intesa raggiunta supera, dunque, lo stallo per la posizione assunta dagli Emirati Arabi, alla base del rinvio della riunione che era in programma lo scorso 7 luglio. Un incontro saltato dopo giorni di trattative che avevano visto fronteggiarsi Arabia Saudita ed Emirati Arabi sui livelli di produzione. In totale, la quota per gli Emirati arriverà a 3,2 milioni di barili al giorno, inferiore rispetto alla richiesta dei 3,8 milioni di barili ma superiore ai 3,1 previsti inizialmente. Di contro, l'Arabia Saudita ha acconsentito all'estensione del patto. L'intesa di oggi conferma l'allentamento delle misure restrittive decise durante la prima fase della pandemia, quando i Paesi produttori avevano stabilito di tagliare la produzione di circa 10 milioni di barili al giorno. L'assemblea ha deliberato di adeguare al rialzo la produzione complessiva "fino alla graduale eliminazione dell'adeguamento della produzione di 5,8 milioni di barili al giorno e a dicembre 2021, valutare gli sviluppi del mercato e le prestazioni dei Paesi partecipanti".

L'assemblea ha deliberato che, a partire dal 1 maggio 2022, ci sarà dunque un "adeguamento" delle quote di produzione per Emirati Arabi, Iraq e Kuwait, dato che si evince dal prospetto riferito alla produzione di petrolio allegato alla nota dell'Opec. Per effetto dell'intesa raggiunta oggi, anche Mosca, a partire dalla stessa data, aumenterà la produzione di petrolio, raggiungendo i livelli pre-crisi. Per Russia e Arabia Saudita le linee di base di produzione saliranno a 1,5 milioni di barili al giorno, a fronte degli attuali 11 milioni di barili al giorno. Per Iraq e Kwait sono previsti aumenti delle linee di base di 150mila barili al giorno. L'intesa sull'aumento della produzione e l'estensione del patto fino a settembre 2022 ridurrà il rischio di un picco inflazionistico del prezzo del petrolio.

La riunione dei Paesi Opec+, si legge nella nota, ha "preso atto del continuo rafforzamento dei fondamentali del mercato, con la domanda di petrolio che mostra chiari segnali di miglioramento e le scorte dell'Ocse in calo, poiché la ripresa economica è proseguita nella maggior parte del mondo con l'aiuto dell'accelerazione dei programmi di vaccinazione". L'incontro ha accolto "con favore la performance positiva dei Paesi partecipanti alla Dichiarazione di cooperazione (DoC). La conformità è stata del 113% a giugno (Messico compreso), rafforzando il trend di alta conformità da parte dei Paesi partecipanti". La prossima riunione, la 10esima Opec e non Opec, è stata fissata per il prossimo 1 settembre 2021.