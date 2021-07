Valigia smarrita in aeroporto? Un’odissea nella burocrazia

SQ, giovane giornalista romana, ha fatto appena in tempo a godersi il ritorno ai servizi da inviata all’estero (dopo un anno e mezzo di pandemia e sedentarietà forzata) e subito si è vista rovinare la gioia non tanto dalla perdita di una valigia in aeroporto – cosa che può sempre succedere –quanto dall’odissea burocratica che ha dovuto affrontare per riavere il bagaglio; citiamo il suo caso perché è spia di un problema generale: i servizi accessori delle compagnie aeree e degli aeroporti, come ad esempio la gestione delle valigie, vengono sempre più spesso “esternalizzati”, cioè dati in appalto ad aziende esterne, che magari subappaltano a terzi, e così in un bailamme di call center che rispondono dalla Moldavia e di risposte automatiche via email che non ammettono replica il viaggiatore si trova a consumare la sua rabbia senza possibilità di sfogo. Siccome la questione non riguarda una singola compagnia o un singolo aeroporto omettiamo di citare il nome del vettore aereo (comunque, NON è Alitalia e neanche una low cost, ma un rinomato operatore straniero) e dello scalo, anche per evitare (lo confessiamo) l’inutile pantomima del diritto di replica, che poi si conclude con due righe burocratiche che in sostanza recitano: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Quindi passiamo ai fatti, come raccontati in prima persona da SQ.

«Tre giorni fa sono rientrata dalla Svezia in Italia con tre voli operati da XXXX. Una volta atterrata, ricevo una email a cui non potevo replicare, dove mi si avvisava sommariamente e senza dare troppe informazioni che la mia valigia a Stoccolma (scalo che mi ha tenuto a terra due ore prima di partire) non era stata imbarcata. A quel punto vado al Lost & Found e - dopo quasi un’ora di fila per tre persone che avevo davanti- riesco ad aprire la pratica di smarrimento. Il giorno seguente inizio a cercare recapiti di XXXX per denunciare l’accaduto (peccato che il numero disponibile non solo invita a parlare con un operatore inglese - e fin qui per me che so la lingua, ok - ma le attese al telefono sono interminabili e senza successo). Peggio ancora, il Lost & Found mi rimanda a un centralino moldavo, che mi ripete dove la valigia sia rimasta (che scoperta!). Passano ore, intanto apprendo che l’assicurazione di viaggio che avevo sottoscritto anche per il bagaglio, copre le spese in caso di non arrivo esclusivamente all’andata (come se uno solo perché è tornato a casa avesse i doppioni di tutto). Vengo a sapere anche che la valigia si riconosce come smarrita e quindi è rimborsabile dall’assicurazione solo al 21° giorno dalla denuncia (assurdo). Passano ore e ricevo una chiamata la sera tardi dal Lost & Found che mi avvisa che la mia valigia è lì dal pomeriggio e che il giorno seguente, ma non di mattina (“non sarebbero mai di parola”, cito testualmente) bensì dopo pranzo, entro le 17, avrei ricevuto il bagaglio previa chiamata del corriere. Aspetto ma niente, chiamo il Lost & Found alle 15 ma già è attivo il disco che parte dicendo che il servizio è a disposizione solo entro le 17 (uno scherzo?). Così alle 19 esco e chiamo la Polizia giudiziaria dell’aeroporto. Decido che l’indomani - perché lei invece è operativa solo fino alle 20 - sarei andata in aeroporto a denunciare il Lost & Found che si teneva in ostaggio il mio bagaglio e XXXX per averlo smarrito e non imbarcato a Stoccolma, e per non rendere di fatto il servizio di Customer care in caso di fatti così gravi realmente attivo. Solo più tardi ricevo finalmente la chiamata del corriere che mi confessa di aver ricevuto in consegna il bagaglio dal Lost & Found non più di un’ora prima. Spiego tutto il mio disagio e, con grande disponibilità, il corriere decide il giro delle consegne per permettermi di portare a termine il mio impegno di lavoro. Ci incontriamo a mezzanotte e mezza a casa, poco fa, e la valigia è sigillata e integra. Ma resta l’amarezza per i torti subiti e per quanto sono tutti menefreghisti senza assumersi le responsabilità dei loro errori».

Non c’è chiusa più appropriata e più efficace di questa.