Bravo Club si tinge di “green”

La pandemia ha cambiato molte cose, alcune in maniera imprevedibile: ne stiamo uscendo (speriamo) non solo più tecnologici, come effetto collaterale del confinamento in casa e del telelavoro, ma anche più “verdi”; non c’è legame diretto con il coronavirus, eppure è così, lo si percepisce in tutti gli ambiti, dalla politica al turismo.

Anche prima dell’attuale ondata “green” nell’ambito del gruppo Alpitour il marchio Bravo Club ha manifestato una particolare vocazione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, anche perché si rivolge da sempre a una clientela in media più giovane, cioè di “nativi verdi”, per così dire, anziché di adulti che sono diventati green crescendo. Anche per questo nelle strutture di Bravo Club si potranno trovare, ad esempio, programmi culinari con ingredienti naturali e biologici, una nuova linea cosmetica completamente plastic-free, e altri ingredienti per una vacanza dall’animo verde in Italia e all’estero.

Tra le proposte del marchio in Italia troviamo Bravo Baia di Tindari, che propone natura, storia, leggende e arte sul tratto di costa siciliana che guarda alle Isole Eolie, e Bravo Daniela, che invece si posiziona sulla costa del Salento tra alte falesie e pinete secolari. Entrambe le strutture propongono diversi programmi legati al tema della sostenibilità, dedicati a grandi e bambini. Per questi ultimi è attivo il progetto Super Bravo Bimbo con laboratori di riciclo in collaborazione con Labsitters, dove sarà possibile imparare la lingua inglese e rispettare l’ambiente divertendosi. In più i bambini potranno occuparsi dell’Orto Stellina con attività legate al mondo del giardinaggio, per avvicinare i piccoli viaggiatori al rispetto della natura e al vivere sano.

Un altro progetto è il Bravo Natura: un programma culinario dei Bravo Club che permette agli ospiti di scegliere ogni giorno tra una selezione di prodotti preparati con ingredienti naturali, biologici e a chilometro zero, favorendo uno stile di vita sano e riducendo l’inquinamento per il trasporto delle materie prime. I due villaggi aderiscono inoltre a due iniziative di turismo accessibile: la prima in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) per certificare l’attenzione alla non contaminazione da glutine nella preparazione e somministrazione dei pasti e la seconda in collaborazione con l’associazione per il turismo sostenibile Handy Superabile per il progetto Senza Barriere per un mare senza barriere, dedicato a chi presenta difficoltà motorie e sensoriali.

Inoltre, dal 2021 in entrambe le strutture è attiva una collaborazione con Allegrini, azienda leader nel settore della cosmetica per l’hôtellerie, che ha prodotto una linea naturale, sostenibile e plastic-free. Tale scelta permette di ridurre drasticamente gli sprechi, in primis l’utilizzo di plastica. DPlanet ovvero “Do Not Disturb the Planet” è un prodotto etico, nato da ingredienti e olii di origine naturale, senza conservanti e siliconi, privo di acqua, dermatologicamente testato e vegano. È proprio l’assenza di acqua che permette di mantenere intatto il prodotto, preservandolo da microrganismi, ridurne le dimensioni e tagliare gli sprechi anche in fase di trasporto. Una scelta sostenibile che permetterà di risparmiare una media di oltre 2.800 kg di plastica, tra flaconi, dispenser e taniche, necessari per la linea cortesia delle proprie strutture in Italia. Inoltre, dallo studio LCA (Life Cycle Assessment) condotto da Allegrini è emerso che, in termini di packaging, produzione e trasporto, il cosmetico “solido” impatta sull’ambiente in misura minore rispetto all’equivalente quantitativo della tradizionale versione “liquida”, con una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera del 73% circa.

Per maggiori info www.bravoclub.com / www.voihotels.com